Μετά τον Τσαβούσογλου και η τουρκική πρεσβεία εκφράζει ευχές για την 25η Μαρτίου

Επίθεση φιλίας πραγματοποιεί η τουρκική πλευρά στην Ελλάδα, με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ήδη, το πρωί, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξέφρασε τις ευχές του προς τη χώρα, με επιστολή που έστειλε στον Νίκο Δένδια. Πέραν των ευχών του, ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας θα παγιωθούν.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, που απευθύνθηκε μέσω Twitter τόσο στον ελληνικό λαό όσο και στην κυβέρνηση. «Συγχαίρουμε τον λαό και την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Εθνική τους Εορτή» γράφει η ανάρτηση.

We congratulate the people and the Government of the #HellenicRepublic on the occasion of their National Day. pic.twitter.com/PBm74uj3Fv

