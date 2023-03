Καραμπόλα λόγω κακοκαιρίας: Δεκάδες οχήματα εγκλωβισμένα στο Μίσιγκαν

Για αρκετές ώρες παρέμεινε κλειστός ο αυτοκινητόδρομος I-96 στο Μίσιγκαν μετά από μια τεράστια καραμπόλα που σημειώθηκε εχθές το απόγευμα και περιλάμβανε δεκάδες οχήματα.

Update. Ionia County Sheriff now says 80-90 cars involved in pileup on I-96. No fatalities and unclear on injuries. Freeway still being cleared. #miwx #wmiwx ⁦@wzzm13⁩ pic.twitter.com/hOtb8IXTT5 — Brooks Blanton (@brooksblanton) March 19, 2023

Σύμφωνα με την πολιτειακή αστυνομία, ο αριθμός των εμπλεκόμενων οχημάτων κυμαίνεται από 50 έως 100 και δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σοβαροί τραυματισμοί. Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πάντως ότι κάποιοι από τους επιβάτες των οχημάτων τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

Here's a look at some of the damaged cars in the pileup on I-96 near Portland that involved more than 50 vehicles. @WOODTV pic.twitter.com/stOlEowT2b — Byron Tollefson (@byron_tollefson) March 18, 2023

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο χιονισμένο Πόρτλαντ και μια τοπική εκκλησία χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο για τους οδηγούς και τους επιβάτες που εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και μεταφέρθηκαν εκεί με λεωφορεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από το τροχαίο είχε εκδοθεί προειδοποίηση για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, και η μειωμένη ορατότητα λόγω χιονόπτωσης ενδέχεται να συνέβαλε στην καραμπόλα.