Γαλλία – διαδηλώσεις για το συνταξιοδοτικό: Άγρια επεισόδια, «Μακρόν, παραιτήσου»

Για τρίτο συνεχόμενο βράδυ η αστυνομία του Παρισιού συγκρούστηκε με τους διαδηλωτές στις κινητοποιήσεις κατά της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης από τον Εμμανουέλ Μακρόν. «Μακρόν, παραιτήσου» και «Ο Μακρόν θα καταρρεύσει, θα νικήσουμε», ήταν τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές στην Πλας ντ’ Ιταλί στο νότιο Παρίσι. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και συγκρούστηκε με το πλήθος, ενώ οι διαδηλωτές απάντησαν βάζοντας φωτιά σε κάδους.

Paris, France 🇫🇷

Looking like a 3rd world country.

This is reality when the World Economic Forum is in charge.

Resist🔥🔥🔥 pic.twitter.com/n8csbVPDcb

— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) March 15, 2023