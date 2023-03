Silicon Valley Bank: Η Σάρον Στόουν έχασε τη μισή περιουσία της

Με δάκρυα στα μάτια κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Μπέβερλι Χιλς, η Σάρον Στόουν αποκάλυψε πως εξαιτίας της πτώχευσης της Silicon Valley Bank και της Signature Bank of New York, έχασε την μισή της περιουσία. Στην ομιλία της για το Ταμείο έρευνας για τον καρκίνο σε γυναίκες, η χολιγουντιανή ηθοποιός δεν άντεξε και δάκρυσε την ώρα που ζητούσε από τους παρευρισκόμενους να συνδράμουν με δωρεές. «(Το να κάνει κάποιος δωρεά) αυτή τη στιγμή είναι θάρρος, γιατί ξέρω τι συμβαίνει. Μόλις έχασα τα μισά λεφτά μου σε αυτό το τραπεζικό… πράγμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι εδώ» είπε θέλοντας να δείξει πως παρά την οικονομική ζημιά που υπέστη, θα συνεισφέρει κι αυτή με χρήματα στο ίδρυμα για τις έρευνες καταπολέμησης του καρκίνου.

Στην ομιλία της η Στόουν μίλησε και για την δική της περιπέτεια με τον καρκίνο στο στήθος και χειροκρότησε όσες βρίσκονταν στον χώρο και κέρδισαν κι αυτές την μάχη. Αναφέρθηκε και στον αδερφό της που πριν ένα μήνα απεβίωσε: «Ο αδερφός μου μόλις πέθανε, αλλά είμαι εδώ. Δεν είναι εύκολοι καιροί για κανέναν μας. Για όλο τον κόσμο. Αλλά δεν θα επιτρέψω σε έναν πολιτικό να μου πει τι θα κάνω. Πώς θα ζήσω. Σταθείτε στα πόδια σας και πείτε ότι αξίζετε παραπάνω. Δείξτε τι πάει να πει κουράγιο» ανέφερε μέσα σε έντονο χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.

Sharon Stone breaks down in tears asking guests to donate more money. She says writing a check for her requires courage since she “lost half my money to this banking thing,” presumably referring to Silicon Valley Bank collapse. “This is not an easy time for any of us.” pic.twitter.com/ZTSP5TQ2od

— Chris Gardner (@chrissgardner) March 17, 2023