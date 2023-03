Διεθνές βραβείο καλών πρακτικών διακυβέρνησης διεκδικεί το Cultural Hidrant για την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Cultural HIDRANT για την ανάδειξη του ρωμαϊκού Αδριάνειου Υδραγωγείου επιλέχτηκε, ανάμεσα σε περισσότερα από 200 διεθνή παραδείγματα καλών πρακτικών διακυβέρνησης και συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των 20 υποψηφιοτήτων που θα διεκδικήσουν ένα βραβείο στη διοργάνωση Creative Bureaucracy Festival. Οι νικητές θα αναδειχθούν από τις ψήφους του κοινού σε όλο των κόσμο και θα βραβευτούν στην εναρκτήρια εκδήλωση του Creative Bureaucracy Festival, στις 15 Ιουνίου στο Βερολίνο. Η ψηφοφορία ξεκίνησε την Πέμπτη 16 Μαρτίου και θα διαρκέσει μία εβδομάδα, έως την Πέμπτη 23 Μαρτίου (στις 16.30), οπότε θα παρουσιαστούν τα τρία πιο δημοφιλή παραδείγματα στην έναρξη του Φεστιβάλ. Είναι στο χέρι μας να υποστηρίξουμε την προσπάθεια με την ψήφο μας και να στείλουμε το Χαλάνδρι με το Cultural Hidrant στην τριάδα των νικητών. Ψηφίζουμε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3JKrvea.

Τι κάνουμε

Στην ψηφιακή πλατφόρμα που ανοίγει με τον παραπάνω σύνδεσμο, σημειώνουμε το email μας και επιλέγουμε «Revitalizing a Heritage Site through the Lens of Environmental and Social Justice», που αντιστοιχεί στην υποψηφιότητα του Cultural Hidrant. Πατάμε «υποβολή» για να κατοχυρωθεί η ψήφος μας για το Δήμο Χαλανδρίου.

Και στα πανευρωπαϊκά βραβεία καινοτομίας



Το Cultural HIDRANT συγκαταλέγεται επίσης και στους 10 φιναλίστ για βραβείο στην κατηγορία Τοπική Ανάπτυξη των πανευρωπαϊκών βραβείων για την Καινοτομία στην Πολιτική (Innovation in Politics Awards 2023). Η επιλογή των φιναλίστ έγινε από μία επιτροπή 1045 Ευρωπαίων ειδικών, μεταξύ 337 υποψηφιοτήτων από 26 χώρες.

«Αν και οι “επιτυχίες” αυτές αποτελούν μία κάποια αναγνώριση για τις προσπάθειες και το έργο του Cultural HIDRANT του Δήμου Χαλανδρίου και όλων των εταίρων, των εμπλεκόμενων φορέων πολιτών και των σχολικών κοινοτήτων του Χαλανδρίου, για εμάς το στοίχημα παραμένει η αναγνώριση της χρησιμότητας και αξίας του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του από τους ίδιους τους/τις κατοίκους του Χαλανδρίου. Αυτό είναι το μόνο βραβείο στο οποίο ολόκαρδα αποβλέπουμε και το οποίο προσπαθούμε καθημερινά να κερδίσουμε», σημείωσε ο αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υπεύθυνος του προγράμματος, κ. Κώστας Γερολυμάτος.