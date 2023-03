Οπαδός της Σίβασπορ επιτέθηκε σε παίκτη της Φιορεντίνα και του έσπασε τη μύτη

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο δεύτερο ματς της φάσης των «16» του Europa Conference League ανάμεσα στη Σίβασπορ και τη Φιορεντίνα στην Τουρκία. Αφού η ιταλική ομάδα σημείωσε το 4ο γκολ της στη νίκη της με 4-1 που της χάρισε την πρόκριση στον επόμενο γύρο, ένας οπαδός της Σίβασπορ εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε παίκτη των «βιόλα». Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο τεχνικός των Ιταλών, Βιτσέντσο Ιταλιάνο, ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο παίκτης που δέχθηκε τις γροθιές του οπαδού, έχει σπάσει τη μύτη του, τονίζοντας πως ήταν ένα τρομερά ντροπιαστικό φαινόμενο σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. «Η γροθιά που δέχθηκε ο Μπιάνκο είναι ντροπή, δεν το περίμενε καν. Η μύτη του έχει σπάσει. Έμοιαζε με πάρτι η ατμόσφαιρα, με ένα τόσο γεμάτο γήπεδο έσπρωξαν τους παίκτες τους και αυτή η χειρονομία τα χάλασε όλα», ανέφερε ο Ιταλιάνο. Αργότερα σε στόρι του στο Instagram, ο Μπιάνκο έγραψε ειρωνικά: «Όχι κι άσχημα».

🚨 Fiorentina's Alessandro Bianco was punched in the face by a Sivasspor fan.

The incident occurred during the celebration of Fiorentina’s fourth goal and the midfielder posted an image of how he looked after the punch. [@calciopedia] #Fiorentina pic.twitter.com/MMT4lAh4Yr

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) March 16, 2023