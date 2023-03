Credit Suisse – τι συνέβη: Πώς οδηγήθηκε στην κρίση η ελβετική τράπεζα

Παγκόσμια ανησυχία έχουν προκαλέσει οι εξελίξεις στην Credit Suisse, μια τράπεζα που συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων στον κόσμο διαχειριστών πλούτου. Όπως έκανε γνωστό η Credit Suisse ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δανειστεί 50 δισεκ. ελβετικά φράγκα από την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητά της ύστερα από τη βουτιά στις μετοχές και τα ομόλογά της που κλιμάκωσε τους φόβους για παγκόσμια τραπεζική κρίση. Αναλυτές εξέφρασαν τον προβληματισμό τους δηλώνοντας πως πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό. Μια σειρά από σκάνδαλα επί πολλά έτη, αλλαγές στην κορυφή της διοίκησης, ζημίες ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια στρατηγική στερούμενη ενθουσιασμού είναι μεταξύ των παραγόντων που συνέβαλαν στη χαώδη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει πλέον η ελβετική τράπεζα, που μετρά 167 χρόνια ζωής.

Το ξεπούλημα στις μετοχές της Credit Suisse ξεκίνησε το 2021 και πυροδοτήθηκε από ζημίες που σχετίζονταν με την κατάρρευση του επενδυτικού κεφαλαίου Archegos και της Greensill Capital. Τον Ιανουάριο του 2022, ο Αντόνιο Όρτα-Οσόριο παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου επειδή παραβίασε τους κανόνες για την COVID-19, οκτώ μόλις μήνες αφού προσελήφθη για να αποκαταστήσει τα πράγματα στην τράπεζα που αντιμετώπιζε προβλήματα. Τον Ιούλιο, ο νέος διευθύνων σύμβουλος και ειδικός σε αναδιαρθρώσεις, ο Ούλριχ Κέρνερ, παρουσίασε μια στρατηγική αναθεώρηση –αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τους επενδυτές.

Οι αβάσιμες φήμες που κυκλοφόρησαν για επικείμενη κατάρρευση της τράπεζας το φθινόπωρο είχαν ως αποτέλεσμα πελάτες της να την εγκαταλείψουν. Η Credit Suisse επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα ότι πελάτες είχαν αποσύρει κεφάλαια 110 δισεκ. ελβετικών φράγκων το τέταρτο τρίμηνο ενώ η τράπεζα υπέστη τη χειρότερη μετά τη χρηματοοικονομική κρίση ετήσια ζημία της ύψους 7,29 δισεκ. ελβετικών φράγκων. Χθες, η Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας, ο βασικός υποστηρικτής της τράπεζας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν μπορεί να δώσει άλλα χρήματα στη Credit Suisse, καθώς έχει ρυθμιστικούς περιορισμούς, ενώ ανέφερε ότι θεωρεί ικανοποιητικό το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας. Η μετοχή της έχει χάσει 75% κατά το περασμένο έτος.

Η Credit Suisse έχει πει ότι θα δανειστεί έως 50 δισεκ. ελβετικά φράγκα για να ενισχύσει τη ρευστότητα και την επενδυτική εμπιστοσύνη, αλλά κάποιοι αναλυτές πιστεύουν ότι αυτό πιθανόν να μην επαρκεί για να καθησυχάσει τους επενδυτές. Η εξασφάλιση της στήριξης στρατηγικών επενδυτών θα μπορούσε να είναι μια επιλογή για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς. Μεταξύ των επενδυτών της βρίσκονται η Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ και ο σαουδαραβικός όμιλος Oyalan Group. Η αποεπένδυση από διάφορα περιουσιακά στοιχεία είναι μια επιλογή, καθώς η Credit Suisse κατέχει δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ποσοστό στην SIX Group, την εταιρία που διαχειρίζεται το χρηματιστήριο της Ζυρίχης.

Following the latest announcement, our CEO, Ulrich Körner, comments on the strategy and the progress of our transformation. Full details available here: https://t.co/S9v2JAiCuw pic.twitter.com/FbCcWJfDeE

— Credit Suisse (@CreditSuisse) March 16, 2023