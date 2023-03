Wednesday – Tζένα Ορτέγκα: Η ηθοποιός αποκάλυψε γιατί αρνήθηκε αρχικά να παίξει στη σειρά

Η Τζένα Ορτέγκα γνωστή για τους ρόλους της σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως το «You» και το «Jane the Virgin», δίστασε να αναλάβει τον ομώνυμο ρόλο στη σειρά «Wednesday» του Netflix, επειδή δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει σε άλλη μια τηλεοπτική σειρά. Σε συνέντευξή της στους Times UK, η 20χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι αρχικά είχε αρνηθεί τον ρόλο, επειδή ήθελε να επικεντρωθεί περισσότερο στην κινηματογραφική της καριέρα. Η Ορτέγκα που έγινε γνωστή και στη μεγάλη οθόνη με ρόλους σε ταινίες όπως το «Scream 6», το «Studio 666» και το «X», δήλωσε ότι από τότε που πρωταγωνίστησε σε πολλά έργα υψηλού προφίλ, άλλαξε τις προτεραιότητές της.

«Μόνο τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια μπόρεσα να αρχίσω να ανεβαίνω στον κινηματογράφο» είπε στη συνέντευξη και πρόσθεσε: «Φοβόμουν ότι υπογράφοντας σε άλλη μια τηλεοπτική σειρά, θα με εμπόδιζε να κάνω άλλες δουλειές που πραγματικά ήθελα και με ενδιέφεραν». Ωστόσο, η Ορτέγκα αποφάσισε τελικά να πρωταγωνιστήσει στο «Wednesday» επειδή την παραγωγή την έκανε ο Τιμ Μπάρτον. Η ηθοποιός αποκάλεσε μάλιστα Μπάρτον, «θρύλο» και ότι η συνεργασία μαζί του είναι εξαιρετική. Η ερμηνεία της ως Wednesday Addams απέσπασε θετικές κριτικές, με τη σειρά να ανανεώνεται για δεύτερη σεζόν, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία στο Netflix.

