Τράπεζες στην Αμερική – χρεοκοπία: Στο «κόκκινο» η μετοχή της Credit Suisse

Στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών έχει υποχωρήσει η μετοχή της Credit Suisse, που αποτελεί απόρροια των ανησυχιών στα χρηματιστήρια της Ευρώπης λόγω του πρόσφατου κραχ των Silicon Valley Bank και Signature Bank στις ΗΠΑ. Ήταν γνωστό πως η πτώχευση της τράπεζας SVB θα πυροδοτούσε κύμα ανησυχιών και αντιδράσεων στην παγκόσμια οικονομία, γεγονός που αποδεικνύεται από το κατακρήμνισμα της μετοχής της Credit Suisse έως 24%. Αυτό σημαίνει ότι έχει υποχωρήσει κάτω από το όριο των 2 φράγκων, με τις χρηματιστηριακές Αρχές να αναγκάζονται να αναστείλουν τη διαπραγμάτευση των μετοχών τόσο της Credit Suisse όσο και της Societe Generale, όπου και αυτή δεχόταν ισχυρές πιέσεις.

Έτσι, αυτόματα μπήκαν στον «πάγο» και μετοχές τραπεζών από την Ιταλία, όπως η UniCredit, η Finecobank και η Monte Dei Paschi. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Saudi National Bank, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Credit Suisse έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να «μπει» με περισσότερα χρήματα, αφού το ποσοστό της είναι ήδη στο 9,9% και οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν θέλουν να ξεπεράσουν το 10%, κάτι που προκάλεσε νέο μπαράζ ρευστοποιήσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Credis Suisse, Άξελ Λίμαν, απέκλεισε το ενδεχόμενο κρατικής βοήθειας, ξεκαθαρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στην ατζέντα. Στην Ελλάδα, ο ΓΔ σημειώνει βουτιά άνω του 3%, με τις τράπεζες να υποχωρούν κατά 8% και να παρασύρουν και τα μη τραπεζικά blue chips.

Credit Suisse plunges to fresh All-Time low as Saudi National Bank rules out assistance. Now down 96.7% below ATH. pic.twitter.com/33KDigAlDc

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 15, 2023