Προσομοίωση του CBS δείχνει πώς το ρωσικό μαχητικό οδήγησε στη συντριβή του αμερικανικού drone

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Μπεν Γουάλας δήλωσε σήμερα πως η Μόσχα οφείλει να σέβεται τον διεθνή εναέριο χώρο, μετά την κατηγορία των ΗΠΑ πως η Πολεμική Αεροπορία της Ρωσίας κατέρριψε αμερικανικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Μαύρη Θάλασσα. Ο κ. Γουάλας έκανε τη δήλωση αυτή στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς στο περιθώριο έκθεσης στην Τσίμπα, κοντά στο Τόκιο. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανέφεραν χθες πως αναγκάστηκαν να ρίξουν στη θάλασσα UAV, διότι ρωσικό μαχητικό το αναχαίτισε και προκάλεσε ζημιά στην προπέλα του.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διοίκηση του αμερικανικού στρατού, το συμβάν, που έγινε στις 08:03 χθες, ήταν αποτέλεσμα «μη ασφαλούς και μη επαγγελματικής αναχαίτισης» από ρωσικό μαχητικό. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον Ανατόλι Αντόνοφ και του επέδωσε διαμαρτυρία για το συμβάν.

Στη Μόσχα, το υπουργείο Άμυνας απέρριψε την αμερικανική εκδοχή των γεγονότων. Ανέφερε πως το UAV συνετρίβη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, εξαιτίας απότομου ελιγμού και ότι ουδέποτε χτυπήθηκε από ρωσικό μαχητικό. Διευκρίνισε πως εστάλησαν μαχητικά να αναγνωρίσουν άγνωστο εισβολέα που απειλούσε να παραβιάσει τον ρωσικό εναέριο χώρο. Τα ρωσικά αεροσκάφη δεν χρησιμοποίησαν τα όπλα που έφεραν και δεν ήρθαν σε επαφή με το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, επέστρεψαν με ασφάλεια στη βάση τους, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Αντίθετα, η ευρωπαϊκή διοίκηση των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανέφερε πως ρωσικό μαχητικό Σουχόι Su-27 πέταξε μπροστά στο UAV και άφησε εσκεμμένα να διαρρεύσει καύσιμο πάνω του, ενώ κατόπιν χτύπησε την προπέλα του. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πατ Ράιντερ πως επειδή δεν ήταν πλέον δυνατό να κάνει ελιγμούς, αποφασίστηκε να ριχτεί στη Μαύρη Θάλασσα. Εκτίμησε πως το ένα ρωσικό μαχητικό επίσης υπέστη ζημιά και ότι η αναχαίτιση κράτησε 30 ως 40 λεπτά. Τα αεροσκάφη του τύπου MQ-9 χρησιμοποιούνται κυρίως για αναγνώριση, αλλά μπορούν επίσης να φέρουν οπλισμό και έχουν επίσης αντίμετρα. Διαθέτουν αισθητήρες ικανούς να καλύπτουν τεράστιες εκτάσεις. Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έχει διευκρινίσει, τουλάχιστον ως τώρα, ποια ήταν η αποστολή του UAV, ούτε εάν ήταν οπλισμένο.

📹 CBS channel showed a video reenactment of how a Russian #Su27 fighter jet shot down an American #MQ9 Reaper. pic.twitter.com/pRO9tPcxM7

— KyivPost (@KyivPost) March 15, 2023