Ζήστε σαν… Αμερικανοί βασιλείς με… μόλις 26,5 εκατομμύρια δολάρια

Μπορείτε να ζήσετε σαν Αμερικανοί βασιλείς στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, με… μόλις 26,5 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό είναι το τίμημα για την πώληση τριών αρχοντικών στη Τζορτζτάουν, τα οποία έχουν συνδυαστεί σε ένα ακίνητο συνολικής έκτασης 1.486 τετραγωνικών μέτρων.

Ένας πρώην δήμαρχος της Τζορτζτάουν και μια πρώην Μις Αμερική έχουν διαμείνει σε ένα από τα αρχοντικά, όπως αναφέρει το CNNi.

Jackie Kennedy's house in Georgetown just went on sale, and it's now the most expensive listing in Washington, DC. $26.5M. 16K+ square feet, 13BR, 18BA. Built in 1794. Follow along for another #FridayNightZillow!🧵 https://t.co/cdAliAo7iO pic.twitter.com/CCVimCGOD1

— Steven Dennis (@StevenTDennis) March 11, 2023