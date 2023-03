Καλιφόρνια πλημμύρες: Η στιγμή που άντρας πιάνει θεόρατο ψάρι στον… δρόμο

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Καλιφόρνια προκάλεσαν χάος σε ολόκληρη την πολιτεία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι έντονες βροχοπτώσεις στην κομητεία Φρέσνο οδήγησαν στην εκκένωση 10.000 ανθρώπων από τα σπίτια τους το Σάββατο. Οι πλημμύρες έπληξαν τις κομητείες Μοντερέι και Τουλούμνε. Έριξε χαλάζι και εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για σπάνιους ανεμοστρόβιλους. Οι πλημμύρες άφησαν δρόμους γεμάτους νερό με τέτοιο βάθος που ένας άνδρας βιντεοσκοπήθηκε να βγάζει ένα μεγάλο ψάρι από το νερό μέσα στο μποτιλιάρισμα που προκάλεσαν τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

'It was just swimming across the road,' Video shows the moment a man pulled a fish out of the flood water in Watsonville! pic.twitter.com/VGVuPIBSyN

Αν και η Κυριακή έφερε μια ανάπαυλα με ελαφρές βροχές σε τμήματα της πολιτείας, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περισσότερη καταστροφή, καθώς μια ακόμη καταιγίδα προβλέπεται να χτυπήσει αυτή την εβδομάδα. Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας προειδοποίησε ότι οι βροχές θα είναι έντονες τη Δευτέρα, οδηγώντας σε κινδύνους πλημμυρών από το Σαν Φρανσίσκο έως το Σακραμέντο. «Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να φέρουν άλλη μια σημαντική απειλή πλημμυρών σε υψόμετρα κάτω από τα 5.000 πόδια στη Βόρεια και Κεντρική Καλιφόρνια», προέβλεψε το FOX Weather. «Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν μεταξύ ενός και τριών εκατοστών βροχής για πολλές κοινότητες, με μερικά σημεία, ειδικά κατά μήκος της ακτής και των πρόποδων, να δέχονται ενδεχομένως περισσότερα». Η καταιγίδα αυτή αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη.

A levee failure in Monterey County, #California has left a town flooded forcing thousands of evacuations. The National Guard has had to make dozens of rescues.

FOX Weather's @Max_Gorden is #Pajaro, California with a look at the heartbreaking scene with MORE rain on the way #CAwx pic.twitter.com/cUsGVkjl6k

— FOX Weather (@foxweather) March 12, 2023