Έμιλι Ραταϊκόφσκι διαζύγιο: Ήμουν δυστυχισμένη στον γάμο μου

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μίλησε για το τέλος του τετραετούς γάμου της με τον κινηματογραφικό παραγωγό Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλάρντ. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «Going Mental», το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς της σχετικά με την απόφαση να τερματίσει τον γάμο της και τις φήμες περί απιστίας που τον περιέβαλλαν. Η Ραταϊκόφσκι παραδέχτηκε ότι ήταν δυστυχισμένη στον γάμο της για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δεν είχε το θάρρος να φύγει. Εξήγησε ότι είχε δοκιμάσει διάφορες μεθόδους για να βελτιώσει την ψυχική της κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της λήψης αντικαταθλιπτικών. Ωστόσο, μόνο αφού πήρε διαζύγιο, ένιωσε ότι μπορούσε να επιστρέψει στον εαυτό της και να εμπιστευτεί το ένστικτό της.

Το μοντέλο μίλησε επίσης για τις φήμες περί απιστίας του συζύγου της, οι οποίες είχαν κυκλοφορήσει στα μέσα ενημέρωσης. Αν και δεν επιβεβαίωσε ευθέως τις φήμες, υπαινίχθηκε ότι τα όρια είχαν ξεπεραστεί στον γάμο της. Τόνισε την επιθυμία της να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή του γιου της και επικαλέστηκε «νομικούς λόγους» για να μην δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η απόφαση της Ραταϊκόφσκι να δώσει τέλος στον γάμο της δεν ήταν εύκολη και αποκάλυψε ότι την επιβάρυνε τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Ωστόσο, πιστεύει ότι η εμπειρία αυτή της έδωσε πολύτιμα μαθήματα για τον εαυτό της και τη σημασία του να εμπιστεύεται το ένστικτό της.

