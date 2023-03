Πιτ Ντέιβιντσον τροχαίο: Ο ηθοποιός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε σπίτι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση, ότι ο Πιτ Ντέιβιντσον και το μοντέλο Τσέις Σούι Γουόντερς ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα, στο Μπέβερλι Χιλς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ντέιβιντσον έχασε τον έλεγχο του αμαξιού και προσέκρουσε σε ένα σπίτι, μέσα στο οποίο βρισκόταν ένα 16χρονο κορίτσι. Η σύγκρουση ήταν τόσο έντονη που η νεαρή νόμιζε ότι βίωνε σεισμό. Το αυτοκίνητο φέρεται να χτύπησε το σπίτι ακριβώς έξω από το σαλόνι. Όπως προέκυψε μετά από τις έρευνες, δεν υπήρξαν τραυματίες. Ωστόσο, ο πατέρας της κοπέλας σημείωσε ότι ήταν «λίγο τραυματισμένη από το περιστατικό».

Pete Davidson and actor Chase Sui Wonder were involved in high-speed crash where Davidson lost control of the vehicle, hit a fire hydrant, and ran into the corner of a home in Beverly Hills. There were no reports of drug and alcohol use, and no arrests have been made. #CallJacob pic.twitter.com/EyKUGoq1jA

— Jacob Emrani (@JacobEmrani) March 6, 2023