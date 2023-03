Κάρα Ντελεβίν ναρκωτικά: «Δεν καταλάβαινα ότι είναι κάτι ανησυχητικό»

Η Κάρα Ντελεβίν έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη και μίλησε για το ταξίδι της στη νηφαλιότητα, ενώ εξήγησε πόσο πολύ επηρέασε τη ζωή της η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Το νεαρό μοντέλο μίλησε στη Vogue, για την οποία και φωτογραφήθηκε για το τεύχος του Απριλίου και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν πριν λίγο καιρό από κάποιους παπαράτσι και την έδειχναν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όπως είπε, εκείνη η στιγμή ήταν ένα «ταρακούνημα» για εκείνη, που την έκανε να δει ακόμα πιο σοβαρά την προσπάθειά της να απεξαρτηθεί. Οι εικόνες όπως εξήγησε, τραβήχτηκαν λίγο αφότου είχε επιστρέψει από το Φεστιβάλ Burning Man στη Νεβάδα. «Δεν είχα κοιμηθεί καθόλου και δεν ήμουν καλά. Είναι περίεργο, γιατί νόμιζα πως περνούσα καλά, αλλά κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν φαίνομαι καλά. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο αυτές οι φωτογραφίες είναι κάτι, για το οποίο πρέπει να είμαι ευγνώμων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Καταλαβαινω πως πολλοί άνθρωποι μπορεί να ανησύχησαν. Είναι κατανοητό. Αλλά εγώ προσωπικά δεν καταλάβαινα ότι είναι κάτι ανησυχητικό. Αυτή όμως, είναι και η φύση της ασθένειας. Αυτός είναι ο εθισμός», πρόσθεσε. Όσο για τη συμπεριφορά της, ανέφερε πως πολλές φορές φέρεται πιο «άγρια», γεγονός που μπορεί να τρομάζει τα κοντινά της πρόσωπα. «Είναι τρομακτικό για αυτούς που σε αγαπούν», λέει. Ωστόσο, ίσως αυτές οι φωτογραφίες να έπρεπε τελικά, να κυκλοφορήσουν για να της δώσουν να καταλάβει ότι «πρέπει κάτι να αλλάξει». «Δεν ήμουν έτοιμη πριν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είσαι μπρούμυτα στο πάτωμα και δεν είσαι έτοιμος να ξανασηκωθείς, τότε δεν θα το κάνεις. Εγώ σε εκείνο το σημείο, ένιωσα πραγματικά έτοιμη», εξηγεί.

