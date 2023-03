Σον Κεμπ σύλληψη: Πρώην αστέρας του NBA ενεπλάκη σε επεισόδιο με πυροβολισμούς

Ο πρώην αστέρας του ΝΒΑ Σον Κεμπ συνελήφθη την Τετάρτη (8/3) και μπήκε στη φυλακή της κομητείας Pierce, καθώς πυροβόλησε ένα άτομο μέσα από το αυτοκίνητο του. Ειδικότερα, το αστυνομικό τμήμα της Τακόμα δήλωσε ότι μια διαμάχη μεταξύ των επιβαινόντων σε δύο οχήματα κοντά στο εμπορικό κέντρο της περιοχής, οδήγησε σε πυροβολισμούς νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και το ένα από τα αυτοκίνητα εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, του ESPN, ένα όπλο βρέθηκε και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα διαδικτυακά αρχεία της κομητείας Pierce δείχνουν ότι ο 53χρονος Σον Κεμπ συνελήφθη τέσσερις ώρες μετά το περιστατικό, με την κατηγορία ότι πυροβόλησε έναν άλλο οδηγό μέσα από το αυτοκίνητο του (drive-by-shooting) στις 5:58 μ.μ. τοπική ώρα. Ο Σον Κεμπ ήταν έξι φορές All-Star του ΝΒΑ και έπαιξε 14 σεζόν στο πρωτάθλημα, εκ των οποίων οκτώ με τους Seattle SuperSonics, οι οποίοι τον επέλεξαν ως 17ο παίκτη στο ντραφτ του 1989. Παράλληλα, με την ομάδα του Σιάτλ, κατάφερε και έφτασε στους τελικούς του ΝΒΑ το 1996, όπου έχασε με 4-2 από τους Chicago Bulls του Μάικλ Τζόρνταν και του Σκότι Πίπεν.

Shawn Kemp has been booked for an alleged drive-by shooting, according to Tacoma Police Department, per @wojespn pic.twitter.com/gowc5ycufI

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 9, 2023