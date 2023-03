Ιταλία – σύγκρουση στρατιωτικών αεροσκαφών: Μαχητικά έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή

Δύο στρατιωτικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα κοντά στη Ρώμη, με τους πιλότους τους να σκοτώνονται επιτόπου, ενώ τα συντρίμμια τους κατέληξαν σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας φωτιά. Οι πιλότοι των αεροσκαφών τύπου Siai Marchetti 208 σκοτώθηκαν ακαριαία μετά τη σφοδρή σύγκρουση που έλαβε χώρα χθες, Τρίτη, κοντά στην ιταλική πρωτεύουσα, όπως αναφέρει η Sun. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ζεύγος των αεροσκαφών πετούσε πάνω από την περιοχή Colle Fiorito, περί τα 35 χλμ βόρεια της ιταλικής πρωτεύουσας, όταν συγκρούστηκαν μετωπικά. Τα αεροσκάφη, που συμμετείχαν σε εκπαιδευτική αποστολή και ανήκαν στην 60η πτέρυγα, μετά τη σύγκρουση κατέληξαν στο έδαφος, σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Γκουιντόνια.

Συγκεκριμένα, το ένα εξ αυτών κατέληξε πάνω σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στην περιοχή Κολφιορίτο προκαλώντας φωτιά, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ το άλλο κατέληξε ανάμεσα σε δύο κτίρια, οδηγώντας σε προληπτική εκκένωση την περιοχή στην οποία έπεσε. Σημειώνεται πως άλλα δύο αεροπλάνα συνόδευαν τα μοιραία αεροσκάφη, τα οποία ευτυχώς δεν ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

TRAGIC MILITARY EXERCISE IN ITALY: Two training planes of the Italian Air Force collided near Rome. According to media reports, both pilots died. pic.twitter.com/6lnBtePdHQ

— San_Sanych (@UKRAINEC_DNEPR) March 7, 2023