Πακιστάν επίθεση: 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο Μπαλουτσιστάν

Στο Πακιστάν τουλάχιστον εννέα αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 16 άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα (6.3.2023) σε επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας εναντίον του λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν τα θύματα σε περιοχή στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία. «Ο βομβιστής αυτοκτονίας οδηγούσε μοτοσικλέτα και έπεσε στο πίσω μέρος του λεωφορείου», δήλωσε ο Αμπντούλ Χάι Αμίρ, αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας της περιοχής του Πακιστάν.

Η επίθεση του βομβιστή αυτοκτονίας σημειώθηκε στην πόλη Ντάνταρ στην περιοχή Κάτσι, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κουέτα, πρωτεύουσας της επαρχίας Μπαλουτσιστάν του Πακιστάν. Ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς από οκτώ τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον αστυνομικών στο Πακιστάν. Προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

One more bomb blast in #Pakistan

As per reports, over 10 police personnel k!lled in a Blast near Bolan, #Balochistan.

many injured shifted to hospital.

Atrocities on #Baloch people are proving to be a curse for occupying forces.#Quetta #Gwadar #ImranKhan #NawazSharif #Encounter pic.twitter.com/YA1D3W97bp

— Brinda (@Brinda_IND) March 6, 2023