Θάνατος Τομ Σάιζμορ: Θλίψη στο Χόλιγουντ

Στα 61 του χρόνια ο Τομ Σάιζμορ άφησε την τελευταία του πνοή μετά από ανεύρυσμα που υπέστη στον εγκέφαλο, καθώς από τις 18 Φεβρουαρίου βρισκόταν σε κώμα. Την είδηση ανακοίνωσε ο μάνατζερ του ηθοποιού. «Με μεγάλη θλίψη και στεναχώρια πρέπει να ανακοινώσω πως ο ηθοποιός Τομ Σίζμορ σε ηλικία 61 ετών, πέθανε ήρεμα στον ύπνο του στο νοσοκομείο St. Joseh’s Burbank. Στο πλευρό του βρισκόταν ο αδελφός του Πολ και τα δίδυμα αγόρια του Τζέιντεν και Τζάγκερ (17 ετών)» ανέφερε ο Τσαρλς Λάγκο και τόνισε, ότι οι γιοι του «είναι συντετριμμένοι και θέλουν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους». Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του ηθοποιού πήρε με μεγάλη δυσκολία την απόφαση να αποσυνδεθεί από τη μηχανική υποστήριξη.

Ο Τομ Σάιζμορ συμμετείχε σε πολλές δημοφιλείς ταινίες, όπως η «Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν», «Black Hawk Down» και «Natural Born Killers». Πριν λίγο καιρό ο μάνατζερ, αποκάλυψε στο Page Six ότι ο 61χρονος ηθοποιός παρέμεινε σε κώμα και νοσηλεύεται στην εντατική, με τους γιατρούς να ενημερώνουν την οικογένειά του ότι δεν υπήρχε άλλη ελπίδα. Όπως είχε ανακοινώσει ο Λάγκο, ο ηθοποιός εισήχθη σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες μετά από σοβαρό ανεύρυσμα εγκεφάλου που υπέστη στο σπίτι του. Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο για επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Ο Σάιζμορ έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 100 ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Ωστόσο, η καριέρα του σημαδεύτηκε από προσωπικούς αγώνες, που μερικές φορές επισκίασαν το ταλέντο και την επιτυχία του. Γεννημένος στο Ντιτρόιτ το 1961, ο Σίζμορ μετακόμισε στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1980 για να ακολουθήσει καριέρα στην υποκριτική. Ξεκίνησε στο θέατρο και έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο το 1989 με έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Born on the Fourth of July». Συνέχισε να εμφανίζεται σε πολλές αξιόλογες ταινίες τη δεκαετία του 1990, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «True Romance», «Natural Born Killers» και «Saving Private Ryan».

Παρά την επιτυχία του, ο Σάιζμορ πάλευε με τον εθισμό σε μεγάλο μέρος της καριέρας του. Έχει μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες του με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, οι οποίες, όπως λέει, ξεκίνησαν όταν ήταν έφηβος. Έχει μπει και βγει από την αποτοξίνωση πολλές φορές και έχει συλληφθεί για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Τα προβλήματα εθισμού του ηθοποιού είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην καριέρα του. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, φέρεται να απολύθηκε από την τηλεοπτική εκπομπή «Third Watch» λόγω χρήσης ναρκωτικών. Έχασε επίσης ρόλους σε σημαντικές ταινίες όπως το «Black Hawk Down» και το «The Departed» λόγω των προβλημάτων εθισμού του.

Εκτός από τους αγώνες του για τον εθισμό, ο Σάιζμορ είχε αντιμετωπίσει και νομικά προβλήματα. Το 2003 καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση για επίθεση στην τότε φίλη του, την ηθοποιό Χάιντι Φλάις. Eίχε επίσης κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση από διάφορες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων ηθοποιών και μιας μακιγιέζ. Ο Τομ Σάιζμορ συνέχισε να εργάζεται ως ηθοποιός και τελευταία χρόνια είχε εμφανιστεί σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Shooter», το «Twin Peaks» και το «The Rookie». Είχε επίσης συνεχίσει να εργάζεται σε ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας του 2021 «Night of the Sicario».

Παρά τα όσα συνέβησαν στην προσωπική του ζωή, παρέμεινε για το Χόλιγουντ ένας αξιοσέβαστος ηθοποιός με αφοσιωμένο κοινό. Είχε επαινεθεί για τις δυνατές ερμηνείες του σε ταινίες όπως το «Saving Private Ryan» και το «Heat» και το ταλέντο του και η αφοσίωσή του στην τέχνη του, έχουν αναγνωριστεί από τους συναδέλφους του στον κλάδο.

‘For me the action is the juice.’

RIP TOM SIZEMORE – one of the great supporting actors of the 90s. pic.twitter.com/dwJ9GdBims

— James Leighton (@JamesL1927) March 4, 2023