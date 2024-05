Ζιζέλ διαζύγιο: Η κίνηση του Τομ Μπρέιντι που στενοχώρησε το μοντέλο

Η Ζιζέλ Μπούντχεν πληγώθηκε ξανά επειδή ο Τομ Μπρέιντι «για άλλη μια φορά έβαλε το ποδόσφαιρο πάνω από την οικογένειά του», αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της κωμικής εκπομπής. Όπως είχε γίνει γνωστό τότε, η Ζιζέλ και ο Μπρέιντι είχαν θέματα κατά τη διάρκεια του γάμου τους επειδή το μοντέλο ένιωθε ότι ο πρώην σούπερ σταρ του NFL δεν κατάφερε να βάλει σε προτεραιότητα στην οικογενειακή τους ζωή έναντι της καριέρας του στο γήπεδο – μια ρήξη που τελικά οδήγησε στο διαζύγιό τους τον Οκτώβριο του 2022. Πηγές αναφέρουν στο Page Six ότι η πληγή άνοιξε ξανά όταν τo «Roast of Tom Brady», με παρουσιαστή τον Κέβιν Χαρτ, μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix το βράδυ της Κυριακής 5 Μαΐου. Ο Μπρέιντι αντιμετώπισε -και μάλιστα γελώντας- ένα οχετό από αστεία σχετικά με τον χωρισμό του από το διάσημο σούπερ μόντελ.

Gisele Bündchen feels hurt all over again after Tom Brady put football ahead of family ‘once again’ at Netflix roast https://t.co/TMqUVdadmo pic.twitter.com/Pn1RREOwHe

— Page Six (@PageSix) May 8, 2024