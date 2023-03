Ρωσικό εμβόλιο Sputnik V: Νεκρός ο επιστήμονας που το δημιούργησε

Επιτροπή στη Ρωσία ξεκίνησε έρευνα για δολοφονία κορυφαίου επιστήμονα στο διαμέρισμά του στη Μόσχα, την Πέμπτη. Ο Αντρέι Μποτίκοφ, γνωστός ως ένας από τους 18 επιστήμονες που εργάστηκαν για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού Sputnik V το 2020, αναγνωρίστηκε ως ο άνδρας που είχε στραγγαλιστεί με μια ζώνη στη βορειοδυτική Μόσχα. Για τη δολοφονία του Ρώσου επιστήμονα έχει συλληφθεί ένας άνδρας, 29 ετών. Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι βρήκαν τον ύποπτο στο «συντομότερο δυνατό χρόνο» και ισχυρίζονται ότι ομολόγησε το έγκλημα κατά τη διάρκεια ανάκρισης. Η επιτροπή ερευνών ανέφερε επίσης ότι ο κατηγορούμενος είχε ήδη διωχθεί για τη διάπραξη άλλου σοβαρού εγκλήματος. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ύποπτος, γνωστός ως Alexei Z, είχε περάσει 10 χρόνια στη φυλακή με την κατηγορία της παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών.

Ο Αντρέι Μποτίκοφ ήταν ανώτερος ερευνητής στο Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας. Προηγουμένως είχε εργαστεί στη ρωσική D.I. Ivanovsky Institute of Virology ως ανώτερος επιστήμονας. Ο Ρώσος επιστήμονας τιμήθηκε με παράσημο για το έργο του στο εμβόλιο Sputnik V. Το Sputnik ήταν το πρώτο καταχωρισμένο εμβόλιο συνδυασμένου φορέα κατά του Covid-19.

Οι επικριτές υποστήριξαν ότι το εμβόλιο εγκρίθηκε χωρίς να έχει διεξαχθεί επαρκής έρευνα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. Ένα άρθρο του 2021 στο The Lancet υποστήριξε, ωστόσο, ότι το εμβόλιο «φάνηκε ασφαλές και αποτελεσματικό».

