Αίγυπτος αρχαιολογική ανακάλυψη: Βρέθηκε μυστικός διάδρομος στην μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας

Έναν κρυμμένο μέχρι τώρα διάδρομο μήκους εννέα μέτρων και πλάτους 2,1 μ. κοντά στην κύρια είσοδο της ηλικίας 4.500 ετών Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας έφεραν στο φως επιστήμονες, μια ανακάλυψη που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ευρήματα, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι στην Αίγυπτο. Την ανακάλυψη του διαδρόμου εντός της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας – του τελευταίου από τα Επτά Θαύματα της Αρχαιότητας, που στέκεται ακόμη όρθιο – έγινε δυνατή με τη βοήθεια του προγράμματος Scan Pyramids, που χρησιμοποιεί από το 2015 μη επεμβατικές τεχνολογίες – μεταξύ άλλων υπέρυθρη θερμογραφία, τρισδιάστατες προσομοιώσεις και την γνωστή ως muography τεχνική αποτύπωσης, που είναι ανάλογη με τις ακτίνες Χ, αλλά αξιοποιεί την ικανότητα διείσδυσης των μιονίων υψηλής ενέργειας – για να ερευνήσει το εσωτερικό της ογκώδους κατασκευής.

Σύμφωνα με άρθρο, που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Nature την Πέμπτη, η ανακάλυψη του κρυφού διαδρόμου θα μπορούσε να συμβάλει στη γνώση σχετικά με την κατασκευή της πυραμίδας και τον σκοπό που εξυπηρετεί μια ασβεστολιθική κατασκευή με αέτωμα, που βρίσκεται μπροστά από το διάδρομο.

Η Μεγάλη Πυραμίδα κατασκευάστηκε ως μνημειακός τάφος γύρω στο 2560 π.Χ. κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Χέοπα. Αρχικά ορθωνόταν στα 146 μέτρα, σήμερα στα 139 μέτρα και ήταν η ψηλότερη ανθρώπινη κατασκευή μέχρι την ανέγερση του Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι το 1889. Ο ημιτελής διάδρομος πιθανότατα δημιουργήθηκε για να αναδιανείμει το βάρος της πυραμίδας είτε γύρω από την κύρια είσοδο που χρησιμοποιείται τώρα από τους τουρίστες, σχεδόν επτά μέτρα μακριά, είτε γύρω από έναν ακόμη άγνωστο θάλαμο ή χώρο, δήλωσε ο Μουσταφά Ουαζίρι, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

«Θα συνεχίσουμε τη σάρωση, ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε… για να καταλάβουμε τι μπορούμε να βρούμε κάτω από αυτό, ή ακριβώς μέχρι το τέλος αυτού του διαδρόμου», είπε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μπροστά από την πυραμίδα. Πέντε δωμάτια στην κορυφή του βασιλικού ταφικού θαλάμου σε ένα άλλο μέρος της πυραμίδας πιστεύεται επίσης ότι χτίστηκαν για την ανακατανομή του βάρους της τεράστιας κατασκευής. Ο Ουαζίρι πρόσθεσε ότι δεν αποκλείεται ο φαραώ να είχε περισσότερους από έναν ταφικούς θαλάμους.

A hidden corridor nine meters long has been discovered close to the main entrance of the 4,500-year-old Great Pyramid of Giza, and this could lead to further findings, Egyptian antiquities officials said https://t.co/F3JM25JwGc 1/4 pic.twitter.com/IXeZpbSmxE

— Reuters (@Reuters) March 2, 2023