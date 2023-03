KISS περιοδεία 2023: Το συγκρότημα ολοκληρώνει την πορεία του στη μουσική, οι τελευταίες συναυλίες

Το συγκρότημα KISS ανακοίνωσε στη ραδιοφωνική εκπομπή «The Howard Stern Show» της SiriusXM, τις τελευταίες συναυλίες της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του «Εnd of the road». Ο τραγουδιστής Πολ Στάνλεϊ είπε: «Στις 1 και 2 Δεκεμβρίου θα είμαστε στο «Madison Square Garden». Αυτές θα είναι οι δύο τελευταίες συναυλίες του συγκροτήματος. Τελειώνουμε από εκεί όπου ξεκινήσαμε» Οι KISS ξεκίνησαν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους τον Ιανουάριο του 2019, αλλά αναγκάστηκαν να την διακόψουν το 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αναφέρει το Βlabbermouth.

«Κάποιοι άνθρωποι με λίγη ειρωνεία είπαν ότι αυτή η περιοδεία συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Ναι, χάσαμε δυόμισι χρόνια λόγω της πανδημίας», εξήγησε ο Πολ. «Θα είχαμε ήδη τελειώσει. Ναι, αυτό είναι το τέλος». Αρχικά ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί στις 17 Ιουλίου 2021 στη Νέα Υόρκη, αλλά πήρε μία παράταση μέχρι τα τέλη του 2023. Προστέθηκαν 19 νέες εμφανίσεις στη Βόρεια Αμερική με την πρώτη να ξεκινά στις 29 Οκτωβρίου στο Όστιν του Τέξας και με στάσεις σε Καλιφόρνια, Ουάσιγκτον, Ιλινόις, Καναδά να καταλήγει στη Ν. Υόρκη. «Πρέπει να θυμάστε ότι ο Τζιν και εγώ ξεκινήσαμε μαζί όταν ήμουν 17 ετών και αυτός 20 πριν από 50 χρόνια… Είναι η ώρα» εξήγησε ο Πολ Στάνλεϊ.

Announcing – The Final 50 Shows. The End is HERE!

Join the #KISSARMY for access to the final #EndOfTheRoadTour Presale tickets. Presale begins March 6th at 10am local time.

General Onsale begins March 10th at 10am local time.

Visit www.KISSOnline for all dates & details now. pic.twitter.com/ZhGkgK4diz

— KISS (@kiss) March 1, 2023