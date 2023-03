Συσκευή φιλιού εξ αποστάσεως: Φοιτητές το πήγαν σε… άλλο level

Μετά την εκτεταμένη περίοδο του απόλυτου εγκλεισμού και των περιορισμών λόγω κορωνοϊού, Κινέζοι φοιτητές πήραν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν – με τη βοήθεια της τεχνολογίας – μία συσκευή που να επιτρέπει στους ανθρώπους να φιλιούνται από μακριά. Σύμφωνα με τους Global Times, την έξυπνη «συσκευή φιλιού εξ αποστάσεως» επιμελήθηκε το Μηχανολογικό Ινστιτούτο του πανεπιστημίου της Changzhou. Η συσκευή διαθέτει ψεύτικα χείλη με αισθητήρες και συνδέεται με το τηλέφωνο μέσω bluetooth και μιας εφαρμογής.

Δύο άνθρωποι – ακόμα και σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη – ακουμπούν τα χείλη τους πάνω στη συσκευή και υποτίθεται ότι νιώθουν τη ζέστη και την ένταση του φιλιού τους.

Μάλιστα, μαζί με την κίνηση του φιλιού, η συσκευή μπορεί επίσης να μεταδώσει τον ήχο που κάνει ο χρήστης.

«Η συσκευή φιλιού εξ αποστάσεως επιτρέπει στα ερωτευμένα ζευγάρια, που ζουν σε διαφορετικά μέρη να έχουν μία “αυθεντική εμπειρία” φιλιού», γράφουν οι Global Times.

Are couples in long-distance relationships still frustrated because they can't kiss each other? A university in E.China’s Jiangsu invented a remote kissing device allowing long-distance lovers to have an authentic feeling of kissing. https://t.co/IqtA8ZkUtL pic.twitter.com/yWmFKv6Jgz

— Global Times (@globaltimesnews) February 21, 2023