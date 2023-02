Η τρανσέξουαλ που βίασε δυο γυναίκες ενώ ήταν άνδρας

Σήμερα αναμένεται να καταδικαστεί ένας τρανσέξουαλ βιαστής που κατηγορείται πως βίασε δύο γυναίκες ενώ ήταν ακόμη άνδρας. Μετά την καταδίκη του είχε σταλεί σε φυλακή μόνο για γυναίκες. Η Isla Bryson, 31 ετών, καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα για τον βιασμό δύο γυναικών στη Γλασκόβη, το 2016 και το 2019 αντίστοιχα. Τα αδικήματα τα είχε διαπράξει ενώ ήταν ακόμη άνδρας, γνωστός ως Adam Graham. Η Bryson γνώρισε και τα δύο θύματά του στο διαδίκτυο, με τους εισαγγελείς να υποστηρίζουν ότι ο 31χρονος «είχε βάλει στο μάτι» ευάλωτες γυναίκες. Η υπόθεση είχε προκαλέσει σάλο, καθώς η Bryson αρχικά είχε σταλεί σε φυλακή μόνο για γυναίκες. Μετά την κατακραυγή μεταφέρθηκε σε φυλακή μόνο για άνδρες.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σκωτίας Κιθ Μπράουν διέταξε επείγουσα επανεξέταση της υπόθεσης και η Σκωτσέζικη Υπηρεσία Φυλακών (SPS) έλαβε την απόφαση να σταματήσει τη μετακίνηση όλων των τρανσέξουαλ κρατουμένων με ιστορικό βίας κατά των γυναικών σε γυναικείες φυλακές. Αφού οι ένορκοι στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκόβης εξέδωσαν την ετυμηγορία τους, ο δικαστής Λόρδος Σκοτ είπε στην Bryson ότι τα εγκλήματα ήταν «βαριά» και η ποινή αναπόφευκτα θα ήταν βαριά». Η Bryson πρόκειται να καταδικαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου την Τρίτη.

Η 31χρονη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο ως Adam Graham το 2019 και αργότερα κατονομάστηκε στα δικαστικά έγγραφα τον επόμενο χρόνο – περίπου την εποχή της απόφασης για τη μετάβαση – ως Isla Annie Bryson, πρώην Adam Graham. Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο άκουσε ότι η Bryson περνούσε τη διάλυση ενός σύντομου, δυστυχισμένου, γάμου και πήγε να μείνει με το πρώτο θύμα στο σπίτι της μητέρας του θύματος στο Clydebank το 2016. Καταθέτοντας στοιχεία σε προηχογραφημένο βίντεο, το θύμα, 30 ετών, δήλωσε ότι βιάστηκε επί μισή ώρα.

