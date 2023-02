Τζόκοβιτς παγκόσμια κατάταξη: Νέο ρεκόρ για τον Σέρβο τενίστα

O Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται για 378η συνολικά εβδομάδα στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, αφήνοντας πίσω του τη Στέφι Γκραφ, κάτι που πέτυχε σε ηλικία 35 ετών και επτά μηνών. Ειδικότερα, στην παγκόσμια κατάταξη ο Τζόκοβιτς έχει 6.980β., ο Κάρλος Αλκαράθ παρά την ήττα του από τον Κάμερον Νόρι στο Ρίο ντε Τζανέιρο πρόσθεσε 300β. ανεβαίνοντας στους 6.780, έχασε όμως την ευκαιρία να φθάσει στους ίδιους βαθμούς με τον Σέρβο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά στο Ακαλπούκο λόγω τραυματισμού είναι στο Νο.3 (5.805β.).

Τον Έλληνα τενίστα ακολουθεί ο Κάσπερ Ρουντ (5.515β.) που θα αγωνιστεί στο τουρνουά του Μεξικού. Ο Τέιλορ Φριτζ κέρδισε δύο θέσεις και ανέβηκε στο Νο.5 (3.360), ο Αντρέι Ρούμπλεφ υποχώρησε στην 6η (3.405), ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ανέβηκε στην 7η (3.320), με τον Ράφαλ Ναδάλ να υποχωρεί στην 8η (3.315). Οι Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ (3.245) και Χόλγκερ Ρούνε (3.161) παρέμειναν στην 9η και στη 10η θέση, αντίστοιχα.

HISTORY MADE!

Novak Djokovic now holds the record for most weeks at world No. 1 (378) 😮👏 pic.twitter.com/qpKPlg6kfC

