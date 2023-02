Μπαπέ γκολ: “Ζωγραφίζει” ο Γάλλος

Το ντέρμπι κορυφής κόντρα στη Μαρσέιγ εξελίχθηκε σε θρίαμβο για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία πέρασε με το εμφατικό 3-0 από το «Βελοντρόμ» έχοντας για πρωταγωνιστές τους Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Αργεντινός έπιασε ένα ακόμα σπουδαίο ορόσημο καριέρας φτάνοντας συνολικά τα 700 τέρματα σε επίπεδο συλλόγων, αλλά κι ο Γάλλος σταρ δεν πήγε πίσω, αφού μοιράζεται πλέον το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Παρί.

Ο Μπαπέ βρήκε δίχτυα δις απέναντι στους Μαρσεγιέζους κι έτσι το κοντέρ του στους Παριζιάνους έδειξε τα 200 γκολ, επίδοση που είχε θέσει ο Έντινσον Καβάνι. Ένα γκολ, λοιπόν, απομένει για να γίνει και με τη βούλα ο ρέκορντμαν τερμάτων του κλαμπ, μέσα σε λιγότερο από έξι σεζόν και σε 54 λιγότερα παιχνίδια απ’ ό,τι ο Ουρουγουανός.

Cavani: 200 goals, 301 games

Mbappé: 200 goals, 247 games

Kylian Mbappé is now PSG’s joint all-time leading scorer at 24 years old ✨ pic.twitter.com/kNwmMQEI1Y

