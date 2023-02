Ντούα Λίπα – Γαβράς: Ζευγάρι με τον γιο του Έλληνα σκηνοθέτη

Ο πρώην σύντροφος της Ρίτα Όρα, Ρομέν Γαβράς, φημολογείται ότι είναι ο νέος σύντροφος της διάσημης τραγουδίστριας, Dua Lipa, αφού το ζευγάρι εθεάθη να φεύγει μαζί από ένα πάρτι μετά τα BAFTAs. Οπως αναφέρει η «Mirror», οι δυο τους έχουν έρθει πιο κοντά εδώ και αρκετούς μήνες και είναι πλέον ζευγάρι. Η Ρίτα και ο Ρομέν έβγαιναν μέχρι το 2021 για έξι μήνες, πριν χωρίσουν λόγω των επαγγελματικών προγραμμάτων που δυσκόλευαν να βλέπουν ο ένας τον άλλον, καθώς εκείνη γύριζε το The Voice στην Αυστραλία.

— The Irish Sun (@IrishSunOnline) February 25, 2023

Η Dua Lipa και η Ρίτα Όρα θεωρούνταν κάποτε στενοί φίλοι στη μουσική βιομηχανία. Αλλά πλέον έχουν απομακρυνθεί, καθώς πιστεύεται ότι χάλασε τη φιλία τους μετά τη συνεργασία της Dua Lipa με τον πρώην της Ρίτα, Calvin Harris. Ο Ρομέν Γαβράς και η Dua Lipa δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα το ειδύλλιό τους, αλλά ένας εσωτερικός συνεργάτης, δήλωσε ότι το ζευγάρι έχει έρθει κοντά εδώ και μήνες.

Dua Lipa is dating Romain Gavras, the son of Costa-Gavras https://t.co/5te9B4XLg1#greece #greek #greekcitytimes pic.twitter.com/ZltjZpzT1v

— Greek City Times (@greekcitytimes) February 26, 2023