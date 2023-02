Κοινωφελής εργασία ως ποινή: “Ό,τι καλύτερο μου συνέβη”, λέει η Cardi B

Η ράπερ Cardi B χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί πώς η εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας, άλλαξε την οπτική της για τη ζωή. Η 30χρονη μουσικός δήλωσε πρόσφατα ένοχη για κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος που προέκυψαν από έναν καβγά σε στριπτιτζάδικο το 2018 και της επιβλήθηκε κοινωνική εργασία, ως μέρος της ποινής της. Σε ένα tweet, η Cardi B περιέγραψε τη κοινωφελή εργασία της ως ένα «πνευματικό ταξίδι», εξηγώντας ότι συχνά φεύγει από τα κέντρα κλαίγοντας. Μοιράστηκε επίσης πως το να μιλάς και να δίνεις μια μικρή ώθηση σε όσους έχουν ανάγκη, μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους για πάντα. Οι θαυμαστές ανταποκρίθηκαν θετικά στο tweet της, με έναν να γράφει ότι είναι πάντα καλό να βρίσκεις φως μέσα από σκοτεινές στιγμές. Ένας άλλος θαυμαστής την αποκάλεσε έμπνευση, ενώ άλλοι την επαίνεσαν που κάνει καλή δουλειά και κάνει την καρδιά της να νιώθει καλά.

