Μπράιαν Όστιν Γκριν – Βανέσα Μάρσιλ: Έξαλλος ο ηθοποιός με την πρώην σύντροφό του

Ο πρώην πρωταγωνιστής του Beverly Hills 90210 Μπράιαν Όστιν Γκριν, είναι εκνευρισμένος με την πρώην σύντροφό του, Βανέσα Μάρσιλ, για τον ισχυρισμό της ότι μεγάλωσε μόνη της τον γιο τους, Κάσιους. Ο ηθοποιός μπήκε στο Instagram Story του την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου για να εκφράσει την απογοήτευσή του για τα σχόλια της Μάρσιλ, κατά τη διάρκεια κάποιων απαντήσεων στο προφίλ της στο Instagram. Στο Q&A της, η ηθοποιός ρωτήθηκε σχετικά τον Κάσιους, ο οποίος είναι πλέον 20 ετών. Στην απάντησή της, δήλωσε ότι μεγάλωσε μόνη της τον γιο της. Ο Μπράιαν Όστιν Γκριν, που έχει τη συνεπιμέλεια με την πρώην σύντροφό του, ήταν σαφώς αναστατωμένος με τα σχόλιά της και βρήκε την ευκαιρία να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Ο ηθοποιός κατηγόρησε τη Μάρσιλ ότι διαδίδει ψέματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την επέκρινε επειδή δεν ήταν εκεί για τον γιο τους κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, ενώ είπε τα καλύτερα λόγια για τη Μέγκαν Φοξ, που στάθηκε στον γιο του, παρόλο που δεν ήταν δικό της παιδί.

Brian Austin Green hits back after ex Vanessa Marcil said she raised their son Kassius "alone" https://t.co/B0lmoFyP8y

— JustJared.com (@JustJared) February 25, 2023