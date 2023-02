Σέρχιο Ράμος – εθνική Ισπανίας: Αποσύρεται ο 36χρονος αμυντικός

Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της εθνικής Ισπανίας ήρθε η ώρα να κλείσει, αφού ο Σέρχιο Ράμος, ρέκορντμαν συμμετοχών με 180, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται οριστικά από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, ρίχνοντας και τα καρφιά του για τον νέο προπονητή Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Μέσα σε 18 χρόνια ο Ράμος κατέγραψε 180 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο συμπατριώτη του, με τη φανέλα της οποίας πανηγύρισε και την κατάκτηση ενός Μουντιάλ (2010) και δύο Euro (2008, 2012). Ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός, με λίγα λόγια, έζησε πολύ μεγάλες στιγμές με τη «Λα Ρόχα» αλλά τώρα ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος.

Ένα τέλος που δεν μπαίνει με τον τρόπο που θα ήθελε ο ίδιος, αφού τα ΜΜΕ της χώρας υποστηρίζουν ότι ενημερώθηκε από τον Ντε Λα Φουέντε ότι δεν υπολογίζεται πλέον λόγω ηλικίας και ουσιαστικά αυτό το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Ράμος με την επίσημη δήλωσή του, στην οποία αναφέρει τα εξής: «Έφτασε η ώρα, η ώρα να αποχαιρετήσω την εθνική ομάδα. Αυτό το πρωί δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον προπονητή που με ενημέρωσε ότι δεν με υπολογίζει και ούτε πρόκειται, ανεξάρτητα από το επίπεδο που θα βρίσκομαι και τη συνέχεια της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Με βαριά καρδιά είναι το τέλος της διαδρομής που ήλπιζα πως θα επεκτεινόταν ακόμα περισσότερο και που θα τελείωνε με μια καλύτερη γεύση, αντάξια με τις επιτυχίες που καταφέραμε στη Λα Ρόχα.

“This morning, I received a call from the current Head Coach that I am not and will not be a part of his plans”

After two European Championships, one World Cup and a record 180 appearances, Sergio Ramos announces his retirement from Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/8j2zxswJXY

