Ξύλο σε αγώνα ποδοσφαίρου: «Χαμός» στο ματς Αϊντχόφεν – Σεβίλλη

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση της Αϊντχόφεν με τη Σεβίλλη στο «Phillips Stadion» όπου η ολλανδική ομάδα νίκησε με 2-0, αλλά αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League με συνολικό σκορ 3-2. Οπαδός των γηπεδούχων μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και ήρθε στα χέρια με τον τερματοφύλακα των Ανδαλουσιανών! Στις καθυστερήσεις του ματς ένας οπαδός των Ολλανδών ξέφυγε από το προσωπικό ασφαλείας και πήδηξε από τις κερκίδες στο… χορτάρι και κατευθύνθηκε προς την εστία της Σεβίλλης όπου επιτέθηκε στον γκολκίπερ Μάρκο Ντμίτροβιτς. Τότε έγινε πραγματικός… χαμός.

Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής μετά το πρώτο χτύπημα που δέχτηκε στο πρόσωπο, αντέδρασε και άρπαξε τον οπαδό και τον ακινητοποίησε στο έδαφος. Σε κλίμα έντασης οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη, ενώ ο Ντιμίτροβιτς κρατούσε «δεμένο» τον οπαδό στο έδαφος μέχρι που εμφανίστηκε το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου μαζί με αστυνομικούς και πήραν τον εισβολέα και τον συνέλαβαν, αφού χώρισαν πρώτα τους δύο εμπλεκόμενους στον καβγά.

At full time of Sevilla eliminating PSV from the Europa League, a fan ran on to the field to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović.

Dmitrović pinned him down until security took him away 😳 pic.twitter.com/CRKGxTQCwe

— B/R Football (@brfootball) February 23, 2023