Χάρι Στάιλς – παπούτσι: Η «αηδιαστική» στιγμή σε συναυλία που έγινε viral

Ο Χάρι Στάιλς έγινε ξανά viral μετά από μία συναυλία που έδωσε στην Αυστραλία. Οι live εμφανίσεις του πολυβραβευμένου καλλιτέχνη γίνονται σχεδόν πάντα sold out και το πρόσφατο σόου του στη χώρα, δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Κάτι άλλο όμως, συνέβη στη διάρκεια της performance του, που τράβηξε την προσοχή. Ο τραγουδιστής θέλησε να τιμήσει τους Αυστραλούς και ακολούθησε μία… παράδοση που έχουν εκεί για τους καλλιτέχνες. Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ο Χάρι Στάιλς φαίνεται βγάζει το ένα από τα σπορ παπούτσια του και να το γεμίζει με ποτό. Δευτερόλεπτα μετά, ο Στάιλς πίνει το ποτό από το παπούτσι και δεν φαίνεται να το απολαμβάνει καθόλου, παρά το γεγονός ότι τον καταχειροκροτούν στο κοινό.

Μπορεί οι Αυστραλοί να ζητωκραυγάζουν με την κίνηση του Στάιλς, αλλά οι φαν του από άλλες γωνιές του πλανήτη, δεν το βρήκαν και τόσο χαριτωμένο. Για αρχή και ο ίδιος ακόμη παραδέχτηκε ότι: «Είναι από τις πιο αηδιαστικές παραδόσεις που έχω ακολουθήσει. Ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Το νιώθω τόσο προσωπικό. Μια τόσο προσωπική στιγμή που μοιράζεται με τόσους πολλούς ανθρώπους. Θα το συζητήσω εκτενώς με τον ψυχολόγο μου» και ξέσπασε σε γέλια. Μερικά από τα χιλιάδες σχόλια στο Twitter είναι: «Τι σόι παράδοση είναι αυτή;», «Είσαι αηδιαστικός και βρωμιάρης», «Χυμός από ιδρώτα; Όχι ευχαριστούμε».

Harry Styles does Australian tradition Shoey, drinking out of his shoe at his concert in Perth. pic.twitter.com/zmtPh28ZQ3

“This is one of the most disgusting traditions I’ve ever…”@Harry_Styles does a shoey at his first Love on Tour Australian concert in Perth pic.twitter.com/FXkXe1bsZZ

