Στέψη Καρόλου: «Πόρτα» από Αντέλ και Εντ Σίραν

Οι πυρετώδεις ετοιμασίες για την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ είναι σε εξέλιξη και καθημερινά, έρχονται στη δημοσιότητα πληροφορίες για το ποιοι από τους Βρετανούς σταρ θα δώσουν το «παρών». Μπορεί ο Τομ Κρουζ να έχει ακυρώσει ολόκληρο γύρισμα για να παραβρεθεί στο Westminter Abbey στις 6 Μαΐου, αλλά, καλλιτέχνες όπως η Αντέλ και ο Εντ Σίραν όχι μόνο δεν ανυπομονούν να δουν τον Κάρολο και επίσημα βασιλιά, αλλά αρνήθηκαν κιόλας να πάνε. Σύμφωνα με το ΟΚ, ο βασιλιάς Κάρολος είχε προτείνει στους διοργανωτές κάποια ονόματα καλλιτεχνών που θα ήθελε να παραβρεθούν στη συναυλία και να τραγουδήσουν, ανάμεσα στους οποίους ήταν και οι παραπάνω. Ένας εκ των διοργανωτών δήλωσε: «Ο βασιλιάς πρότεινε κάποια ονόματα και η Αντέλ και ο Σίραν ήταν σε αυτή τη λίστα. Θα ήθελε πολύ να είναι μέρος της συναυλίας».

Η επιθυμία του Καρόλου δεν θα πραγματοποιηθεί, αφού τόσο ο Σίραν όσο και η Αντέλ αρνήθηκαν την επίσημη πρόταση του Παλατιού. Κι ενώ ο πρώτος είχε δικαιολογία για την απόρριψη της πρότασης, η Adele φαίνεται ότι δεν δικαιολόγησε την άρνησή της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Σίραν θα βρίσκεται στο Τέξας για συναυλίες εκείνη την περίοδο και δεν μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμά του, ενώ «η Adele απέρριψε την πρόταση χωρίς δικαιολογία. Δεν έχει κάτι προγραμματισμένο για τις 7 Μαίου ενώ δεν θα δώσει καμιά συναυλία μετά τις 25 Μαρτίου».

Η ομάδα του Παλατιού προσέγγισε και τους δύο καλλιτέχνες αλλά πήραν αρνητική απάντηση. «Είναι Τιτάνες της μουσικής βιομηχανίας και είναι και οι δύο Βρετανοί. Είναι κρίμα» ανάφερε πηγή στο ίδιο δημοσίευμα.

Adele and Ed Sheeran both passed on performing for King Charles's coronation concert causing 'massive dissappointment' https://t.co/nExKTCDyIG

— OK! Magazine USA (@OKMagazine) February 18, 2023