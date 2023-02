Κωφό αγόρι ακούει πρώτη φορά: Ό,τι πιο ωραίο είδαμε σήμερα

Ένα τετράχρονο κωφό αγόρι ακούει την οικογένειά του για πρώτη φορά μετά την εγχείρηση κοχλιακού εμφυτεύματος και δεν μπορεί να σταματήσει να χαμογελά. Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε αρχικά στο TikTok, μια μητέρα τριών παιδιών δημοσίευσε πλάνα του τετράχρονου γιου της Sawyer που ακούει για πρώτη φορά τις φωνές της οικογένειάς του μετά την τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων.

Ο 4χρονος είχε διαγνωστεί με το σύνδρομο Pendred, μια γενετική διαταραχή που προκαλεί πρώιμη απώλεια ακοής στα παιδιά.. Καθώς τα επίπεδα του ήχου στη συσκευή του αυξάνονται για πρώτη φορά, το παιδί, προφανώς επειδή ακούει, αρχίζει να αποκτά ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, οδηγώντας τη συγκινημένη μητέρα του να πει: «Αυτό είναι το μεγαλύτερο χαμόγελο που έχω δει ποτέ να κάνει». Ο Σώγιερ βρίσκεται στο δωμάτιο με τη μητέρα του, τον πατέρα του, τη μεγαλύτερη αδελφή του και τον μικρό αδελφό του, οι οποίοι τον βλέπουν να αντιδρά για πρώτη φορά στη νέα του αίσθηση.

Αμέσως η μητέρα του Sawyer και η μεγαλύτερη αδελφή του, η Rosie, αρχίζουν να του λένε ότι τον αγαπούν. Το νεαρό αγόρι δεν μπορεί να σταματήσει να χαμογελά και να γελά καθώς αρχίζει να ακούει την αγάπη τους για πρώτη φορά. Η μεγάλη αδελφή Rosie, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, είναι πέρα για πέρα ενθουσιασμένη που καλωσορίζει τον αδελφό της στον κόσμο της ακοής και [εμείς ως] γονείς είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που έχουμε τη μαγική ευκαιρία να επικοινωνούμε λεκτικά με [τον] γιο μας», έγραψε η μητέρα του 4χρονου.

Τόσο ο Sawyer, όσο και ο μικρός του αδελφός Tucker, διαγνώστηκαν με το σύνδρομο Pendred και παρόλο που η καναδική κυβέρνηση πληρώνει το πρώτο σετ κοχλιακών εμφυτευμάτων για κάθε παιδί, οι αντικαταστάσεις, οι οποίες χρειάζονται κάθε πέντε χρόνια, δεν καλύπτονται από δημόσιο σύστημα της χώρας. Σύμφωνα με την οικογένεια, τα κοχλιακά εμφυτεύματα και για τα δύο αγόρια θα κοστίζουν περίπου 30.000 δολάρια Καναδά, περίπου 22.300 δολάρια ΗΠΑ, κάθε πέντε χρόνια. Η μητέρα δήλωσε στο Storyful, όπου κοινοποιήθηκε και το βίντεο, ότι θα ήθελε η ιστορία του γιου της να βοηθήσει στην ανάδειξη του ζητήματος της πρόσβασης σε χειρουργική επέμβαση ακοής και της πρόσβασης στην Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα. Η οικογένεια έχει ξεκινήσει μια σελίδα GoFundme για τη μελλοντική χειρουργική επέμβαση και τα εμφυτεύματα του Sawyer και του μικρότερου αδελφού του.

