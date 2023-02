100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες πόλεις έως το 2030-Η Καισαριανή μεταξύ των δήμων που υπέγραψαν

Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 climate neutral cities by 2030 by and for the citizens»: Ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 6 ελληνικές πόλεις σε σύνολο 377 πόλεων από όλη την ΕΕ.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2023, ο Δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος έδωσε το παρών σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας. Μέσω του Μνημονίου, το Υπουργείο δημιουργεί ένα «δίκτυο» ελληνικών πόλεων που θα εργαστεί προς την κλιματική ουδετερότητα. Στόχος του προγράμματος είναι οι πόλεις να γίνουν κλιματικά ουδέτερες και «έξυπνες» στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των αστικών περιοχών. Η ένταξη της Καισαριανής σε αυτή την αποστολή συμπληρώνει το μέχρι τώρα έργο της Δημοτικής αρχής. Η Καισαριανή θα γίνει μια πόλη φιλική στον δημότη, ενεργειακά αυτόνομη, βασισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην εκδήλωση μίλησαν ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν οι κύριοι Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαος Ταγαράς, Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνος Αραβώσης Γενικός Γραμματέας Δασών, Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και ο Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Την παρουσίαση της Αποστολής έκαναν ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, το Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Αποστολής των Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων, Χρύσσης Νικολαΐδης o Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου και η Μαρία Βασιλάκου, πρώην Αντιδήμαρχος Βιέννης, πολεοδόμος, μια εκ των συντακτών του προγράμματος «100 climate neutral cities by 2030 by and for the citizens»