Επίθεση σε διαιτητή: Γυναίκες έχαναν και… τον πήραν στο κυνήγι

Γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου στο Κονγκό κυνηγά, χτυπά και κλωτσά διαιτητή σε βίαιη επίθεση αφού τους αρνήθηκε πέναλτι ενώ έχαναν 5-1. Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα με μια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου στο Κονγκό να κυνηγάει έναν διαιτητή και να του επιτίθεται αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, τους αρνήθηκε ένα πέναλτι. Οι παίκτριες της DC Motema Pembe στόχευσαν τον αξιωματούχο του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο με πέντε μέλη της ομάδας να τρέχουν πίσω του μετά από την φαινομενικά αμφιλεγόμενη απόφαση.

Ο διαιτητής κατάφερε να ξεφύγει από την αρχική επίθεση, τρέχοντας εκτός αγωνιστικού χώρου κάνοντας κύκλους γύρω από αυτόν, αλλά η επίθεση συνεχίστηκε. Ένας άνδρας φαίνεται να προσπαθεί να εμπλακεί δίπλα στους πάγκους της ομάδας στο περιθώριο, ρίχνοντας μια γροθιά, αλλά αποτυγχάνει να καταφέρει το χτύπημα. Δεν είναι γνωστό αν ο άνδρας ανήκε στην ίδια ομάδα.

Ο διαιτητής κατάφερε να ξεφύγει για λίγο τρέχοντας πίσω από τον πάγκο, αλλά στη συνέχεια περικυκλώθηκε ξανά. Ένα μέλος του προσωπικού κατάφερε να απελευθερώσει τον διαιτητή και να τον οδηγήσει προς το τούνελ, αλλά ορισμένοι παίκτες δεν έκαναν πίσω και τον ακολούθησαν, όπως φαίνεται στο τέλος του βίντεο.

Women’s football club DC Motema Pembe beat up a referee during a match against TP Mazembe on 18 February 2023.

The attack started after the referee upheld his decision not to grant them a penalty.#WomenFootball #Soccer #Football #Congo #Referee #RedCard #Penalty pic.twitter.com/zLY3maWoxF

— Black Russian 🇲🇼~🇿🇦 🇷🇺 (@GiftAkefe) February 19, 2023