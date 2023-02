Ρίτσαρντ Γκιρ υγεία: Νοσηλεύτηκε στο Μεξικό ο ηθοποιός

Δυσάρεστα κατέληξε το ταξίδι του Ρίτσαρντ Γκιρ στο Μεξικό, προκειμένου να γιορτάσει τα 40α γενέθλια της συζύγου του, Αλεχάντρα Σίλβα. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο ηθοποιός διαγνώστηκε με πνευμονική λοίμωξη, λίγο αφότου εισήχθη σε νοσοκομείο, κοντά στο εξοχικό τους στο Nuevo Vallarta. Ο Γκιρ λέγεται ότι υπέφερε από βήχα πριν από το ταξίδι, στη διάρκεια του οποίου η υγεία του φέρεται να επιδεινώθηκε τόσο, ώστε να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Richard Gere recovering after being hospitalized with pneumonia on vacation https://t.co/srQB5e3Uqp pic.twitter.com/PfbdmzDksu

— New York Post (@nypost) February 19, 2023