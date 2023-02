Μπραντ Πιτ συντροφός: Η Ινές, κατέθεσε τα χαρτιά του διαζυγίου της με τον Πολ Γουέσλι

Η Ινές ντε Ραμόν είναι η νέα σύντροφος του Μπραντ Πιτ και σκοπεύει να κλείσει άμεσα τις εκκρεμότητες και να οριστικοποιήσει τον χωρισμό της από τον σύζυγό της. Η λύση του γάμου της με τον Πολ Γουέσλι, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την 29χρονη, η οποία προσπαθεί να κλείσει τις εκκρεμότητες του παρελθόντος και να απολαύσει τη σχέση της με τον διάσημο αστέρα του Χόλιγουντ. Σύμφωνα με πληροφορίες η Ινές ντε Ραμόν παίρνει επίσημα διαζύγιο από τον πρώην της, καθώς φέρεται να κατέθεσε τα απαιτούμενα έγγραφα για τη διαδικασία, πριν από λίγες μέρες. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Σεπτέμβριο. «Η απόφαση να χωρίσουμε είναι αμοιβαία» είχαν δηλώσει στο People. Παντρεύτηκαν το 2019, αλλά η Ραμόν επικαλέστηκε «αγεφύρωτες διαφορές» ανάμεσά τους και ο χωρισμός ήταν μονόδρομος.

Άρχισε να βγαίνει ραντεβού με τον Πιτ στα τέλη του 2022 και τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για κάτι παραπάνω από ένα απλό ειδύλλιο. Οι δυο τους έχουν αναπτύξει βαθύτερη σχέση, μιας και είναι η πρώτη γυναίκα που εμφανίζεται δημόσια στο πλευρό του Πιτ μετά την Αντζελίνα Τζολί και «αυτό κάτι σημαίνει», όπως γράφουν τα media. «Ο Μπραντ και η Ινές άρχισαν να βγαίνουν πρόσφατα. Ο Μπραντ απολαμβάνει να περνάει χρόνο μαζί της και να τη γνωρίζει καλύτερα» δήλωσε πηγή στο ET και πρόσθεσε: «Είναι ακόμα καινούργιο, αλλά βλέπουν πού θα πάνε τα πράγματα και συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Περνούν καλά μαζί».

Paul Wesley and Wife Ines de Ramon Split After Three Years of Marriage https://t.co/lxEKnANtp4 #hollywood

— World News Guru (@worldnews_guru) September 25, 2022