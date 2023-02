All Star Game Αντετοκούνμπο: «Θέλω να γίνω πρωταθλητής, δεν με νοιάζει το βραβείο του MVP»

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του 72ου All Star Game, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τους στόχους του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τον απασχολεί το βραβείο του MVP της κανονικής περιόδου, αλλά η ανάδειξη του ίδιου και των Μιλγουόκι Μπακς σε πρωταθλητές του ΝΒΑ. «Δεν με νοιάζει το βραβείο του MVP. Θέλω να είμαι πρωταθλητής, θέλω η ομάδα μου να γίνει σπουδαία και θέλω να συγκεντρωθώ σε πράγματα που μπορώ να ελέγξω. Αυτό (την ψηφοφορία) δεν μπορώ να το ελέγξω, άρα δεν μπορώ να ανησυχώ», τόνισε μεταξύ άλλων ο Αντετοκούνμπο.

Giannis Mic'd up at All-Star games throughout the years. 💚 pic.twitter.com/8RLnhDg1zU

Αναφερόμενος στη διαδικασία του draft για τη στελέχωση της Team Giannis στο All Star Game, είπε: «θέλω να επιλέξω παιδιά που μπορούν να παίξουν σκληρά, αλλά και θα πετύχουν αρκετά καλάθια για μας και ξεκάθαρα θέλω να παίξω με τον Ντρου (Χολιντέι), να είμαστε στην ίδια ομάδα και να ζήσουμε παρέα την εμπειρία. Αν έχω την ευκαιρία να τον επιλέξω, είναι δεδομένο πως θα τον επιλέξω». O Γιάννης κέρδισε το πρωτάθλημα με τους Μπακς το 2021. Παράλληλα αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος το 2019 και το 2020 ενώ ήταν MVP των τελικών το 2021.

"I want to focus on things I can control."

Giannis speaks to the media about MVP candidacy. pic.twitter.com/0ldRMKcYZM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 18, 2023