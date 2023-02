Νεϊμάρ τραυματισμός: Σοκ στην Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Λιλ και χρειάστηκε να φύγει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Έτσι η και η παρουσία του στη ρεβάνς (8/3) κόντρα στην Μπάγερν στη φάση των «16» του Champions League είναι αμφίβολη.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Νεϊμάρ προσπάθησε να προλάβει έναν αντίπαλό του και όπως «προσγειώθηκε» με όλο του το βάρος στον αγωνιστικό χώρο, φάνηκε ότι γύρισε τον αστράγαλό του. Ο Βραζιλιάνος έδειχνε να πονάει πολύ και μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου, αφού δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του.

neymar was still trying to walk & wanted to play even after the nasty injury 🙁 pic.twitter.com/nqZVfH0K2P

— wrice (@youarealoserfr) February 19, 2023