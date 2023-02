Πούτιν πάρκινσον: Φούντωσαν πάλι τα σενάρια για την υγεία του

Τις νευρικές κινήσεις που κάνει με τα πόδια και τα δάχτυλα του χεριού του ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν δείχνει ένα βίντεο – ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, εντείνοντας τις φήμες για την κατάσταση της υγείας του. Το βίντεο ανάρτησε ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντον Γκερατσένκο. Ο Ρώσος πρόεδρος είχε την Πέμπτη (16/2) συνάντηση με τον στενό του σύμμαχό και πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάνταρ Λουκασένκο, στη Ρωσία όπου και συζητήθηκε μία σειρά θεμάτων που απασχολούν τις δύο χώρες, όπως την εισβολή στην Ουκρανία.

Μάλιστα, ο Λευκορώσος πρόεδρος ανακοίνωσε χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι η χώρα του πρόκειται να μπει στον πόλεμο, που έχει εξαπολύσει η Ρωσία, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από την Ουκρανία. Ωστόσο, αυτό που έκανε αίσθηση δεν ήταν τόσο οι δηλώσεις του Λουκασένκο, όσο και το βίντεο που έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας και δείχνουν τις νευρικές κινήσεις των ποδιών του Ρώσου προέδρου.

Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντον Γκερατσένκο, φαίνεται ο Ρώσος πρόεδρος να κουνάει νευρικά, την ώρα της συνάντησης που είχε με τον Λουκασένκο, τα πόδια του, αλλά και τα δάχτυλα του χεριού του, γεγονός που εντείνει τις φήμες ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν πάσχει από Πάρκινσον. Ο Γκερατσένκο «συνοδεύει» την ανάρτηση με τη φράση «Είναι αυτό ένα είδος κώδικα Μορς;», σατιρίζοντας προφανώς τις κινήσεις του Πούτιν. Οι πληροφορίες που έρχονται από το Κρεμλίνο σχετικά με την υγεία του Ρώσου προέδρου είναι ελάχιστες ή διαψεύδουν, συνήθως, τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για την υγεία του. Το βίντεο προκαλεί προβληματισμό, καθώς αν δεν πρόκειται για μία μορφή άγχους ή νευρικότητας, πρόκειται για ένα πρόβλημα υγείας του Πούτιν, που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα.

Putin's feet during his meeting with Lukashenko.

Is this Morse code? pic.twitter.com/eRmvSBDQOn

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 17, 2023