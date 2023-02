Φίδια πέφτουν από την οροφή: Στιγμή τρόμου σε σπίτι – Βίντεο

Πλάνα που κόβουν την ανάσα κατέγραψαν τη στιγμή που τρία γιγάντια φίδια έπεσαν από τη στέγη μιας οικογένειας στη Μαλαισία. Σύμφωνα με το News.com.au, η οικογένεια είχε καλέσει ένα συνεργείο έκτακτης ανάγκης στο σπίτι τους αφού άκουσε περίεργους θορύβους τη νύχτα. Το τρομακτικό βίντεο της διάσωσης μοιράστηκε αρχικά στο TikTok από τον @baju_skoda και στο Twitter από τον @BornAKang. Το βίντεο είχε τη λεζάντα «Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάψεις το σπίτι». Το βίντεο ξεκινάει δείχνοντας έναν κυνηγό φιδιών που χρησιμοποιεί μια ράβδο για να αφαιρέσει ένα γιγαντιαίο φίδι από την οροφή. Ένας άλλος χειριστής χρησιμοποιεί ένα κοντάρι για να χτυπήσει την οροφή σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει το φίδι να βγει έξω. Δευτερόλεπτα αργότερα, το φίδι πέφτει από το ταβάνι αλλά δεν είναι μόνο του.

At that point you gotta burn the house pic.twitter.com/BGzbQ06kPv

— Lance🇱🇨 (@BornAKang) February 13, 2023