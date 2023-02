Διασώσεις Τουρκία: Το συγκλονιστικό πρώτο τηλεφώνημα 34χρονου που διασώθηκε 261 ώρες μετά

Τρεις επιζώντες, εκ των οποίων ένας 14χρονος, ανασύρθηκαν από τα ερείπια στην Αντάκια (Αντιόχεια), πάνω από 260 ώρες μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία που ισοπέδωσε την περιοχή. Ο 33χρονος Μουσταφά και ο 26χρονος Μεχμέτ διασώθηκαν 261 ώρες μετά τον σεισμό, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Μία ώρα νωρίτερα, την 260ή ώρα μετά τον σεισμό, ένα 14χρονο αγόρι είχε επίσης ανασυρθεί από τα ερείπια του σπιτιού του στο κέντρο της Αντιόχειας «έπειτα από εντατικές προσπάθειες», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Κοτζά σημείωσε ότι ο έφηβος, που κατονομάστηκε με το μικρό του όνομα Οσμάν, υποβλήθηκε σε επέμβαση σε νοσοκομείο της επαρχίας, χωρίς να διευκρινίσει σχετικά με το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, σε φωτογραφία ο έφηβος εμφανίζεται να έχει τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων DHA, οι δύο άνδρες -ο Μεχμέτ και ο Μουσταφά- βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στα ερείπια του ίδιου κτιρίου, στο κέντρο της Αντιόχειας, όταν βρέθηκαν από τα σωστικά συνεργεία. Ο υπουργός σημείωσε πως διακομίστηκαν αμέσως στο νοσοκομείο.

«Ο αδελφός μας Μουσταφά θυμήθηκε τον τηλεφωνικό αριθμό ενός συγγενή τον οποίο μπόρεσε να καλέσει», διηγήθηκε ο υπουργός, ενώ μετέδωσε επίσης μικρό βίντεο. Σε αυτό ακούγεται ο άνδρας να ρωτάει «Είναι καλά η μητέρα μου;», ενώ στη συνέχεια σχηματίζεται ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του όταν ο συνομιλητής του του απαντά κλαίγοντας: «Όλοι είναι καλά!».

A 34-year-old man, one of two people pulled from the rubble of a building in Hatay's central Antakya district, spoke to his brother by phone

🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/47D7XBBtsp

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 17, 2023