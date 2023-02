Σάκκαρη Ντόχα σήμερα: Η μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά

Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει σήμερα, Πέμπτη 16/2, το εισιτήριο για τα ημιτελικά του WTA 500 Qatar Total Energies Open απέναντι στην Καρολίν Γκαρσιά. Η αναμέτρηση δεν θα ξεκινήσει πριν από τις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports 6, όπως και οι υπόλοιποι αγώνες της ημέρας. Η Ελληνίδα τενίστρια θέλει να συνεχίσει τις εξαιρετικές της εμφανίσεις, προερχόμενη από νίκες κόντρα σε Ζενγκ και Αλεξάντροβα, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ποτέ την 29χρονη Γαλλίδα.

Η Γαλλίδα τενίστρια, Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης και Νο3 του ταμπλό της διοργάνωσης, νίκησε με ανατροπή κι απέκλεισε την Καρολίνα Μούχοβα, ύστερα από τρεις ώρες μεγάλης μάχης. Η 29χρονη Γκαρσιά έχασε το πρώτο σετ με 6-7(3) αλλά επανήλθε και κατάκτησε τα επόμενα δύο με 7-5 και 6-4 για να επιστρέψει στα προημιτελικά της Ντόχα για πρώτη φορά μετά το 2018. Η Γαλλίδα έχει το απόλυτα στις αναμετρήσεις με την Σάκκαρη, καθώς έχει πετύχει τρεις νίκες στις ισάριθμες συναντήσεις τους. Στα ημιτελικά του τουρνουά στο Γουχάν το 2017 με 6-3, 6-2, στο 2ο γύρο στο Σινσινάτι το 2022 με 7-6, 6-7, 6-1 και τον Νοέμβριο στα ημιτελικά στα WTA Finals με 6-3, 6-2.

Θα προηγηθεί ο αγώνας ανάμεσα στην Τζέσικα Πεγκούλα με τη Βραζιλιάνα, Χαντάντ Μαϊα, η νικήτρια στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει μια από τις Σάκκαρη και Γκαρσία. Η Πεγκούλα για να βρεθεί στα προημιτελικά νίκησε την Οσταπένκο με 6-2, 2-6, 7-5 και η Χαντάντ Μαϊα την Κασάτκινα με 6-3, 7-6(7). Η Σβιόντεκ έχασε μόλις ένα game από την Κόλινς .Στο πάνω μέρος του ταμπλό η Ιγκα Σβιόντεκ επέστρεψε στην Ντόχα και το τουρνουά από το οποίο πέρυσι άρχισε την τρελή της πορεία. Στον πρώτο της φετινό αγώνα στην Ντόχα η άτυχη Ντάνιελ Κόλινς βρέθηκε στον δρόμο της, με την Πολωνή να επικρατεί με 6-0, 6-1. Η Σβόντιεκ πήρε τα οκτώ πρώτα games του αγώνα, με τους πόντους να είναι 32-6 και στο τέλος 53-20. Στα προημιτελικά θα παίξει με την Μπελίντα Μπέντσιτς, ενώ οι Γκοφ και Κουντερμέτοβα συνθέτουν το άλλο ζευγάρι των προημιτελικών.

