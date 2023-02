ΠΑΟ – Ολυμπιακός βόλεϊ – επεισόδια: Εικόνες ντροπής, 13 τραυματίες

Μπορεί ο προγραμματισμένος επαναληπτικός ημιτελικός για το Challenge Cup βόλεϊ Ανδρών να θεωρούνταν γιορτή, ωστόσο τα επεισόδια τον μετέτρεψαν σε κάτι ντροπιαστικό για τον ελληνικό αθλητισμό. Η δεύτερη και τελευταία πράξη στον ελληνικό «εμφύλιο» οδηγήθηκε σε ματαίωση, καθώς προηγήθηκαν επεισόδια περίπου μία ώρα πριν από το πρώτο σερβίς. Στις συμπλοκές υπήρξαν τραυματισμοί οπαδών (σύμφωνα με πληροφορίες, οκτώ τον αριθμό).

Οι δυνάμεις της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων και ένα από αυτά έπεσε στο κλειστό, με συνέπεια η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα επεισόδια ξεκίνησαν περίπου στις 18:00, όταν περίπου 200 οπαδοί προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο και συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της, που απάντησαν με χρήση χημικών. Σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ, η ομάδα των περίπου 200 ατόμων κινήθηκε επιθετικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο -προφανώς για να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο και έλεγχο- με τη διμοιρία των ΜΑΤ να κάνει χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν πέντε αστυνομικοί, ενώ τουλάχιστον ένα δακρυγόνο έπεσε και στο εσωτερικό του κλειστού γυμναστηρίου, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική, προκαλώντας αντίδραση ακόμα και από τους αθλητές των δύο ομάδων.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η συζήτηση για το αν τελικά θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, καθώς υπήρχαν πιθανότητες ακόμη και να ματαιωθεί. Αποφασίστηκε το ματς να αρχίσει κανονικά, αλλά χωρίς την παρουσία φιλάθλων, κάτι που τελικά δεν κατέστη εφικτό. Ο παρατηρητής της αναμέτρησης και η Αστυνομία ζήτησαν την πλήρη εκκένωση. Όταν ύστερα από πάρα πολλή ώρα η ατμόσφαιρα έγινε υποφερτή, και το κλειστό είχε αδειάσει από κόσμο, το γήπεδο είχε «κρυώσει» και αυτό εγκυμονούσε κίνδυνο τραυματισμών.

Η διοίκηση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού δεν θέλησε να προβεί σε κάποια ενέργεια, ενημέρωσε τον Βούλγαρο παρατηρητή Μπόρις Χαλάτσοφ ότι επιθυμεί τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να οριστεί η συνάντηση για το μεσημέρι της Πέμπτης (16/2) στις 14:30. Τονίζεται ότι, παρότι δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι στο γήπεδο, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ακόμα πιο αυστηρά και μάλιστα ζητήθηκε να μειωθούν ακόμα και οι διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων, ενώ θα είναι μεγάλη και η παρουσία της Αστυνομίας, προκειμένου να γίνεται έλεγχος.

Υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα μετά τη νίκη με 3-1 στον πρώτο αγώνα, στο κλειστό του Ρέντη, και χρειάζονται δύο σετ για να προκριθούν, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν νίκη με 3-0 ή 3-1, για να πάνε το ματς στο λεγόμενο χρυσό σετ.

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση για τα όσα συνέβησαν στο κλειστό του Αγίου Θωμά, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στην Αστυνομία τόσο για τη στάση της όσο και για τον σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας.

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει σχετικά με τα όσα διαδραματίστηκαν στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι. Ο Σύλλογος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του και τον προβληματισμό του για την στάση των αστυνομικών δυνάμεων πριν την έναρξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Σε ένα ματς που άπαντες στον Παναθηναϊκό έκαναν το καλύτερο δυνατό ώστε να γίνει μια πραγματική γιορτή του βόλεϊ δυστυχώς δεν φαίνεται να είχαν την ίδια άποψη και οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναλάβει την περιφρούρηση του γηπέδου.

Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε πλήρως τις εντολές της αστυνομίας που αποφασίστηκαν στη λήψη των μέτρων και δεν παρέκκλινε καθόλου από αυτές. Ήταν απόφαση της Αστυνομίας οι πόρτες του γηπέδου να ανοίξουν στις 5:45 μ.μ. και όχι νωρίτερα για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός. Όμως, ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί στη σύσκεψη μέτρων να υπάρχει αστυνομία έξω από την Θύρα 3 ώστε να υπάρξει προέλεγχος, τελικά ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο.

Αντιθέτως, μέχρι και τις 5.40μ.μ. δεν υπήρχαν καν αστυνομικές δυνάμεις έξω από την Θύρα 3 προκειμένου να γίνουν τα συμφωνηθέντα. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έξω από το γήπεδο συνωστισμός από, φιλάθλους, κατόχους διαρκείας του Παναθηναϊκού. Η στάση των δυνάμεων της αστυνομίας ήταν επιθετική, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε, προς τους φιλάθλους που είχαν κάρτα διαρκείας και το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργήσουν μια μεγάλη ένταση που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε.

Θελημένα ή όχι από την πλευρά της αστυνομίας ξεκίνησαν επεισόδια από τα οποία προκλήθηκαν πολλοί τραυματισμοί φιλάθλων και σαν να μην έφτανε αυτό, οι αστυνομικές δυνάμεις πέταξαν δακρυγόνο ΜΕΣΑ στο γήπεδο και ακόμα ένα στα σκαλιά της εισόδου της Θύρας 3. Πρόκειται για μια ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ενέργεια και προκαλεί ερωτήματα ποιος έδωσε αυτή την εντολή, καθώς δημιουργήθηκε μια αφόρητη ατμόσφαιρα και επικράτησε πανικός, αφού στις κερκίδες βρίσκονταν πολλά παιδιά αλλά και άτομα ΑμεΑ που στιβάχτηκαν όλοι-ες σε μια πόρτα και κάποιοι ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να βγουν έξω. Τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα για αυτή την ενέργεια που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων.

«Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία που υπέστη ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού και ζητώ συγγνώμη από τους ανθρώπους που αναίτια τραυματίστηκαν. Από κει και πέρα θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους προέβησαν σε αυτές τις πράξεις απόψε που έθεσαν σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων και την ομαλή διεξαγωγή ενός ευρωπαϊκού αγώνα και εξέθεσαν διεθνώς τη χώρα μας».

Ο Σαλβαντόρ Ιντάλγκο, ο σταρ του Ολυμπιακού έκανε ανάρτηση στο Twitter, μέσα από τα αποδυτήρια και με δάκρυα στα μάτια από τα δακρυγόνα. “Κάτι λάθος συμβαίνει εδώ. Δεν μπορώ να το πιστεψω” έγραψε αρχικά και συνέχισε: “Ήμασταν στο γήπεδο όταν πέταξαν εκτός δακρυγόνα. Τα μάτια μου, τα μάτια μας. Δεν μπορούμε καλά καλά να δούμε. Τα πρώτα 10-15 λεπτά ήταν φρικτός ο πόνος που είχα στα μάτια μου. Ο Θεός να ευλογεί τους παίκτες βόλεϊ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι άθλημα, όχι πόλεμος”.

