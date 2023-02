Μίσιγκαν – πυροβολισμοί στην Πανεπιστημιούπολη: Αυτοκτόνησε ο δράστης

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, ορισμένοι εξ αυτών πολύ σοβαρά, από τα πυρά στην πανεπιστημιούπολη στο Ιστ Λάνσινγκ, στην πολιτεία Μίσιγκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία. Επιπλέον ανακοίνωσε ότι πέθανε ο άνδρας που θεωρείται ύποπτος που ευθύνεται για την αιματηρή επίθεση σημειώνοντας ότι ο άνδρας προφανώς αυτοπυροβολήθηκε έξω από την πανεπιστημιούπολη. Η αστυνομία περιέγραψε τον δράστη ως έναν κοντό μαύρο άνδρα με κόκκινα παπούτσια, τζιν μπουφάν και καπέλο. Η ανακοίνωση ήρθε νωρίς την Τρίτη, τέσσερις ώρες αφότου αναφέρθηκαν πυροβολισμοί, πρώτα στο Berkey Hall και στη συνέχεια κοντά στο MSU Union, ένα δημοφιλές κέντρο για φαγητό ή μελέτη.

This is what a college campus looks like tonight in America.

Tomorrow marks five years since the shooting in Parkland.

Tonight, the nation is watching as another shooting unfolds at Michigan State University.

We don’t have to live like this. pic.twitter.com/w0mnDC8hN2

— Giffords (@GiffordsCourage) February 14, 2023