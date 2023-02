Όλεγκ Νταντσένκο ανακοπή: Σοκ στην ΑΕΚ

Σοκ επικρατεί στην ΑΕΚ και γενικότερα στο χώρο του αθλητισμού, αφού ο Όλεγκ Νταντσένκο υπέστη ανακοπή καρδιάς και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική. Ο 28χρονος δεξιός μπακ της Ένωσης, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Ζόρια Λουχάνσκ, έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της προπόνησης στην Τουρκία. Διακομίσθηκε αμέσως σε νοσοκομείο, βρίσκεται στην εντατική και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ελάχιστα είναι τα νέα που έχουν γίνει γνωστά, με την ευχή όλων ο Νταντσένκο να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Μάλιστα, η πρώην ομάδα του, Σαχτάρ Ντόνεστκ, ανήρτησε tweet, επιβεβαιώνοντας την είδηση. «Ευχόμαστε στον Όλεγκ Νταντσένκο ταχεία ανάρρωση. Πρώην παίκτης της Σαχτάρ, “βίωσε εμπειρία κλινικού θανάτου” στο προπονητικό κέντρο στην Τουρκία. Μείνε δυνατός, είμαστε μαζί σου», ανέφερε.

Θυμίζουμε πως ο Ουκρανός αμυντικός είχε βιώσει μια τραγωδία στις 14 Ιανουαρίου 2022, την ημέρα που έφυγε από την ΑΕΚ ως δανεικός για τη Ζόρια, καθώς είχε χάσει τη σύζυγό του σε τροχαίο δυστύχημα λίγο έξω από την Οδησσό.

Sad news reached us today. Viktoria Danchenko, the wife of Zorya player Oleh Danchenko, passed away after suffering a fatal car crash.

R.I.P pic.twitter.com/Udu9cVR0VV

— TryzubFootball (@TryzubFootball) January 14, 2022