Κάρολος – κάλτσα: Viral για… λάθος λόγο ο βασιλιάς

Μια αμήχανη στιγμή βίωσαν όσοι ήταν παρόντες στην επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της συζύγου του, Καμίλα, σε τζαμί στο Λονδίνο, την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου. Φτάνοντας στο τζαμί, ο Κάρολος -φορώντας ένα μακρύ πανωφόρι πάνω από ένα επίσημο πουκάμισο και ένα μπλε παντελόνι – έβγαλε τα παπούτσια του, όπως συνηθίζεται στον οίκο λατρείας, αποκαλύπτοντας μια μικρή τρύπα στη δεξιά μαύρη κάλτσα του. Μπορεί για πολλούς αυτή να είναι μια ντροπιαστική στιγμή, όμως για τον βασιλιά Κάρολο ίσως να μην είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα… Άλλωστε, Βρετανοί δημοσιογράφοι ένιωσαν να ταυτίζονται μαζί του. “Αισθανθήκαμε μοναδικά Βρετανοί, τον θεωρούμε έναν από εμάς” σχολιάζει χαρακτηριστικά η Judith Woods της Telegraph.

Τον περασμένο μήνα, ο Κάρολος απέσπασε επαίνους για τη βιώσιμη μόδα του, αφού φόρεσε ένα τουίντ παλτό που είχε από τη δεκαετία του 1980. Ο βασιλιάς της Βρετανίας είναι υπέρμαχος των περιβαλλοντικών σκοπών και της βιωσιμότητας, ιδίως όταν πρόκειται για τη δική του γκαρνταρόμπα.

King Charles Spotted With Hole In His Sock After Taking Off His Shoes pic.twitter.com/0TXEuN6cMq

— GROUNDEAD (@staygroundead) February 10, 2023