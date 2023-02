Διασώστες Τουρκία – σεισμός: Η στιγμή που πηδούν από παράθυρο για να σωθούν

Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία συνεχίζονται, ωστόσο πολίτες και διασώστες βρίσκονται συνεχώς υπό τον φόβο των μετασεισμών και νέες καταρρεύσεις κτιρίων και χαλασμάτων είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Τwitter καταγράφηκε η στιγμή που σημειώνεται μετασεισμός στην Αντιόχεια και διασώστες βγαίνουν έντρομοι από παράθυρο κτιρίου που έχει καταρρεύσει προκειμένου να γλιτώσουν.

Moment of panic among the American and French rescue teams caused by aftershock in quake-hit Türkiye's Antakya district caught on camera https://t.co/4Y4dvhCKG7 pic.twitter.com/YKeFl9onHv

